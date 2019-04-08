Футбол
«Болонья» крупно обыграла «Кьево»Спорт-Экспресс вчера в 16:26
"Болонья" разгромила "Кьево" в матче 31-го тура чемпионата Италии – 3:0. В составе победителей Эрик Пульгар оформил дубль, еще один гол на счету у Митчелла Дейкса. "Болонья", набрав 30 очков, поднялась на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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