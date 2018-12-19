В матче 16-го тура чемпионата Италии «Болонья» и «Милан» сыграли вничью. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Болонья» и «Милан» не выявили победителя

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