Футбол
«Болонья» и «Дженоа» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 08:32
Маттиа Дестро
|17′
|33′
Лукас Лерагер
Родриго Паласио
|58′
Маттиа Дестро
Федерико Сантандер
|60′
|64′
Дарко Лазович
Симоне Эдера
Никола Сансоне
|70′
Андреа Поли
Блерим Джемаили
|77′
|79′
Мигел Велозу
Даниэль Бесса
Ибраима Мбайе
|81′
|83′
Дарко Лазович
Педру Перейра
|86′
Антонио Санабрия
|90′+1′
Кристиан Куаме
Джузеппе Пеццелла
|58%
|Владение мячом
|42%
|80%
|Процент точных передач
|68%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|1
|12
|Угловые
|3
|2
|Отборы
|7
|19
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Болонья
Расстановка 4‑3‑3
28
Скорупский
15
Мбайе
23
Данило
3
Гонсалес
14
Маттьелло
31
Джемаили
5
Пульгар
21
Сориано
24
Паласио
9
Сантандер
10
Сансоне
97
Раду
14
Бираски
3
Гюнтер
87
Зуканович
4
Кришито
32
Перейра
21
Радованович
24
Бесса
8
Лерагер
13
Пеццелла
9
Санабрия
Дженоа
Расстановка 4‑5‑1
"Болонья" и "Дженоа" сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Италии (1:1). Красно-синие набрали 18 очков и остались на 18-м месте в турнирной таблице, генуэзцы с 25 баллами располагаются на 13-й строчке.
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