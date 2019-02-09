Футбол

«Болонья» и «Дженоа» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 08:32

Болонья — Дженоа
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ренато Далль'Ара»
Маттиа Дестро
17′
33′
Лукас Лерагер
Родриго Паласио
58′
Маттиа Дестро
Федерико Сантандер
60′
64′
Дарко Лазович
Симоне Эдера
Никола Сансоне
70′
Андреа Поли
Блерим Джемаили
77′
79′
Мигел Велозу
Даниэль Бесса
Ибраима Мбайе
81′
83′
Дарко Лазович
Педру Перейра
86′
Антонио Санабрия
90′+1′
Кристиан Куаме
Джузеппе Пеццелла
"Болонья" и "Дженоа" сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Италии (1:1). Красно-синие набрали 18 очков и остались на 18-м месте в турнирной таблице, генуэзцы с 25 баллами располагаются на 13-й строчке.
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