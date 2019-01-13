Футбол

Болонья — Ювентус 0:2
Soccer.ru
вчера в 16:39

Болонья — Ювентус
0 – 2
Матч завершён
Кубок Италии, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Ренато Далль'Ара»
9′
Федерико Бернардески
50′
Биоти Мойсе Кин
«Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии. В 1/8 финала туринцы одержали победу над «Болоньей».
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