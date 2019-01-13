Футбол
Болонья — Ювентус 0:2
Болонья — Ювентус 0:2Soccer.ruвчера в 16:39
|9′
Федерико Бернардески
|50′
Биоти Мойсе Кин
«Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии. В 1/8 финала туринцы одержали победу над «Болоньей».
Soccer.ruвчера в 16:39
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Болонья - Ювентус прогноз на матч кубка Италии: смогут ли хозяева остановить чемпиона?
Sport-place11 января в 03:40
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
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