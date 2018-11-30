Джоэль Боломбой Российский баскетболист

Российский и украинский баскетболист, выступающий за баскетбольный клуб ЦСКА. В 2016 году был выбран на драфте НБА клубом «Милуоки Бакс». На студенческом уровне выступал за баскетбольную команду Университета Уэбер Стэйт «Уэбер Стэйт Уайлдкэтс», играя в которой он в 2016 году становился игроком года конференции Big Sky и лучшим оборонительным игроком конференции в 2014 и 2016 годах.