Хоккей
Центровой ЦСКА Джоэль Боломбой дебютирует в составе сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира с Чехией, сообщает Р-Спорт.
Советский спорт05:19
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Матч Финляндия – Россия можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч! Наш спорт»
Sports.ru28 ноября в 11:15
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 14:19, Ашберн
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У гостей шайбы забросили Артур Каюмов, Артём Ильенко и Андрей Локтионов. Таким образом, «Ак Барс» одержал седьмую победу подряд в КХЛ.
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Планов у «Северстали» много — и хоккейных, и маркетинговых, благодаря дивизиону «Северсталь Российская сталь» уже есть понимание по бюджету клуба на следующий сезон.
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