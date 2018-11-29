Центровой ЦСКА Джоэль Боломбой дебютирует в составе сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира с Чехией, сообщает Р-Спорт.

Боломбой дебютирует в сборной России в матче с Чехией

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