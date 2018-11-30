Баскетбол
Центровой ЦСКА Джоэль Боломбой дебютирует в составе сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира с Чехией, сообщает Р-Спорт.
Советский спорт05:19
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 15:50, Ашберн
Баскетбол
«Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги
Обновлено в 15:42
Баскетбол
Российские баскетболисты выиграли у финнов в отборе на ЧМ-2019
Мужская сборная России по баскетболу одержала победу в важнейшем матче второго и решающего этапа квалификации на чемпионат мира-2019, который состоится в Китае.
Обновлено в 15:40
Баскетбол
УНИКС подписал контракт с Джеки Кармайклом
БК УНИКС подписал контракт с тяжёлым форвардом Джеки Кармайклом.
Обновлено в 15:38
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«Лейкерс» обыграли «Индиану» в матче НБА благодаря 35 очкам Джеймса
Матч закончился со счётом 104:96 в пользу «Лейкерс». Самым результативным в составе хозяев стал Леброн Джеймс, набравший 38 очков.
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Баскетбол
Жоаким Ноа договорился о годовом контракте с «Мемфисом»
Свободный агент Жоаким Ноа договорился с «Мемфисом» о подписании годового контракта на минимальных условиях, сообщает The Athletic.
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«Рокетс» отправили Брэндона Найта в G-лигу
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Обновлено в 13:17
Баскетбол
Карри возразил главному тренеру «Сан-Антонио»
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Баскетбол
«Денвер» подпишет Брэндона Гудвина
«Денвер» подпишет защитника Брэндона Гудвина на полученное от НБА исключение травмированного игрока.
Обновлено в 08:44
Баскетбол
Уолтон и Нерс оделись в стиле Крэйга Сэйгера
Главные тренеры Люк Уолтон («Лейкерс») и Ник Нерс («Торонто») пришли на матчи своих команд в четверг в костюмах, отсылающих к легендарному репортеру Крэйгу Сэйгеру.
Обновлено в 09:33
Баскетбол
Алексей Швед: «Во время игры ты не обращаешь внимание на травмы»
Защитник «Химок» Алексей Швед в интервью во время перерыва в матче Евролиги с «Панатинаикосом» рассказал, как он получил перелом пальца, и какие прогнозы у врачей.
Обновлено в 13:37
Баскетбол
Австралия квалифицировалась на ЧМ-2019
Австралия первой из команд азиатской зоны квалифицировалась на ЧМ-2019.
Обновлено в 09:01
Баскетбол
«Финикс» проявляет интерес к Франку Ниликине
«Финикс» проявляет интерес к защитнику «Нью-Йорка» Франку Ниликине, сообщает ESPN.com.
Обновлено в 11:35
Баскетбол
Джордан Мики и Джоэл Эмбиид – в новом Shaqtin’ a Fool
Героями эпизода стали Бадди Хилд («Сакраменто»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Бэм Адебайо («Майами»), а также игрок подмосковных «Химок» Джордан Мики.
Обновлено в 06:06
Баскетбол
10+9 от Сколы помогли Аргентине обыграть США
Сборная Аргентины обыграла команду США в матче квалификационного турнира ЧМ-2019. На счету Луиса Сколы 10 очков и 9 подборов.
Обновлено в 07:33
Баскетбол
Чарльз Баркли: «Не могу назвать „Лейкерс“ хорошей командой»
Эксперт TNT Чарльз Баркли оценил уровень нынешних «Лейкерс».
Обновлено в 06:39