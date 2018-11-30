Баскетбол

Боломбой дебютирует в сборной России в матче с Чехией
Советский спорт
05:19

Центровой ЦСКА Джоэль Боломбой дебютирует в составе сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира с Чехией, сообщает Р-Спорт.
Советский спорт05:19

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Артем Клименко: «Я ждал пять лет российский паспорт, чтобы играть за сборную, а Боломбоя сразу вызвали»

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Артем Клименко: «Я ждал пять лет российский паспорт, чтобы играть за сборную, а Боломбоя сразу вызвали»

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Выросший в США натурализованный украинец Боломбой дебютирует за сборную России по баскетболу

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Боломбой впервые сыграет за сборную России в матче с чехами

Спорт-Экспресс05:10

Боломбой дебютирует за сборную России в матче с Чехией

РИА Новости04:49

Дзюбу больше не отдадим!

Спорт день за днемвчера в 19:48
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Баскетбол

«Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги

Обновлено в 15:42
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Российские баскетболисты выиграли у финнов в отборе на ЧМ-2019

Мужская сборная России по баскетболу одержала победу в важнейшем матче второго и решающего этапа квалификации на чемпионат мира-2019, который состоится в Китае.
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УНИКС подписал контракт с Джеки Кармайклом

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Карри возразил главному тренеру «Сан-Антонио»

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Обновлено в 08:44
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Уолтон и Нерс оделись в стиле Крэйга Сэйгера

Главные тренеры Люк Уолтон («Лейкерс») и Ник Нерс («Торонто») пришли на матчи своих команд в четверг в костюмах, отсылающих к легендарному репортеру Крэйгу Сэйгеру.
Обновлено в 09:33
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Алексей Швед: «Во время игры ты не обращаешь внимание на травмы»

Защитник «Химок» Алексей Швед в интервью во время перерыва в матче Евролиги с «Панатинаикосом» рассказал, как он получил перелом пальца, и какие прогнозы у врачей.
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Австралия первой из команд азиатской зоны квалифицировалась на ЧМ-2019.
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«Финикс» проявляет интерес к Франку Ниликине

«Финикс» проявляет интерес к защитнику «Нью-Йорка» Франку Ниликине, сообщает ESPN.com.
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Героями эпизода стали Бадди Хилд («Сакраменто»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Бэм Адебайо («Майами»), а также игрок подмосковных «Химок» Джордан Мики.
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10+9 от Сколы помогли Аргентине обыграть США

Сборная Аргентины обыграла команду США в матче квалификационного турнира ЧМ-2019. На счету Луиса Сколы 10 очков и 9 подборов.
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Джоэль Боломбой
Российский баскетболист
Российский и украинский баскетболист, выступающий за баскетбольный клуб ЦСКА. В 2016 году был выбран на драфте НБА клубом «Милуоки Бакс». На студенческом уровне выступал за баскетбольную команду Университета Уэбер Стэйт «Уэбер Стэйт Уайлдкэтс», играя в которой он в 2016 году становился игроком года конференции Big Sky и лучшим оборонительным игроком конференции в 2014 и 2016 годах.
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Богемия
Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов.
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