Здоровье
Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировалиРИА Новости вчера в 21:17
Больные раком мозга назвали симптомы, которым изначально не придавали значения. Об этом говорится в исследовании Королевского колледжа Лондона в журнале PLOS One. Авторы научной работы не раскрывали имена пациентов, а лишь указывали их пол и возрастную группу.
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Наука
Создана новая сверхпрочная искусственная кожа
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
Сломавшийся эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Рядом с терпящим бедствие паромом потерпел бедствие второй корабль
В районе ЧП с круизным лайнером Viking Sky потерпел бедствие еще один корабль. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
В Сирии 21 человек госпитализирован из-за отравления ядовитым газом
По меньшей мере 21 человек был доставлен в больницу в сирийской провинции Хама с признаками отравления ядовитым газом.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
Российский вертолёт Ка-52 устроил перевполох на американской авиабазе
В честь 75-летия с момента появления одной из крупнейших военных авиабаз на территории США «Форт Худ» («Fort Hood»), располагающейся в Техасе, американских военных неожиданно решили поздравить российским ударным вертолётом Ка-52, который украсил практически все плакаты, растяжки и флаеры.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Греция одержала уверенную победу над Лихтенштейном
Противостояние завершилось уверенной победой гостей.
Обновлено вчера в 17:44
Футбол
Голландский тренер рассказал о неудавшемся опыте в клубе «Интер»
Своим опытом работы в итальянском футбольном клубе «Интер» поделился главный тренер ФК «Атланта Юнайтед» Франк де Бур, 24 марта пишет журнал AD.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
В Екатеринбурге на Объездной дороге Audi врезался в машину реанимации
Вечером 23 марта, в Екатеринбурге на перекрестке Объездной дороги и Светлореченской улицы водитель Audi врезался в карету скорой помощи.
Обновлено вчера в 14:41
Политика
Порошенко призвали покаяться на коленях
«Все, что осталось этой власти во главе с Петром Порошенко — проиграть (выборы) и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — отметили в партии.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Отец артистки Юлии Началовой Виктор Началов в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1» рассказал, что его внучка Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов
Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено 22 марта в 20:58
Шоу-бизнес
Участник шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Денис Высоцкий: «Сыграю свадьбу в следующем году»
Денис Высоцкий — 23-летний маг, который принимал участие в 17-ой «Битве экстрасенсов», а в этом году попал в новый сезон шоу «Последний герой».
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
Более 8 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции
Обновлено вчера в 11:28
Общество
Синоптики предупредили о «рецидиве зимы» в Москве на следующей неделе
Обновлено вчера в 22:06
Хоккей
Тарасенко стал второй звездой матча «Сент-Луис Блюз» — «Тампа»
Обновлено в 00:15
Спорт
Загитова завоевала золото чемпионата мира
На втором месте оказалась гражданка Казахстана Элизабет Турсынбаева, а бронзовую медаль одержала двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева с результатом в 223,80 балла.
Обновлено 22 марта в 09:17
Здоровье
Сложную операцию на грудной клетке сделали подростку в Алтайском крае
Подростку из Камня-на-Оби провели сложную операцию на грудной клетке.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки
Обновлено вчера в 19:11
Кино
Первую серию финального сезона «Игры престолов» слили в сеть
В сети за несколько недель до официальной премьеры последнего сезона сериала «Игра престолов» появилась его первая серия.
Обновлено вчера в 22:33
Армия и оружие
Сенатор США прибыла в Киев для обсуждения военного партнерства
Сенатор США из комитета по вооруженным сила Марша Блэкберн прибыла в Киев.
Обновлено вчера в 05:55
Армия и оружие
НАТО может построить в Польше объект для хранения военной техники США
НАТО намеревается построить в польском городе Повидзе объект, где будут хранить американскую военную технику.
Обновлено вчера в 01:48
Политика
Акции протеста против президента и правительства проходят в Белграде
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
В шести провинциях на юге Таиланда объявлена угроза цунами
Обновлено вчера в 16:11
Экономика
Экономике США предсказано падение из-за Boeing
Аналитики одного из самых крупных банков в мире JP Morgan Chase предупредили, что проблемы корпорации Boeing могут сильно повлиять на американскую экономику в целом.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Пушков прокомментировал завершение расследования Мюллера
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал окончание расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено в 00:18