Здоровье
Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировалиРИА Новости вчера в 21:17
Больные раком мозга назвали симптомы, которым изначально не придавали значения. Об этом говорится в исследовании Королевского колледжа Лондона в журнале PLOS One. Авторы научной работы не раскрывали имена пациентов, а лишь указывали их пол и возрастную группу.
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с чего всё началось
Пациенты, которым диагностировали рак мозга, назвали симптомы заболевания, которым они изначально не уделили нужного внимания, сообщает издание PLOS One.Реальное времявчера в 23:13
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