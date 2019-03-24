Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболеванияРИА Новости 04:44

с чего всё началось

Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения. Об этом сообщается в работе Королевского колледжа Лондона, опубликованной в издании Plos One. Авторы статьи не назвали имена пациентов, были обозначены лишь их пол и возраст.

Происшествия В Бурятии подростки напали на мужчину и изнасиловали его жену Сообщается, что подростки избили мужчину, а его жену затащили в заброшенное здание и изнасиловали.

Происшествия В Сан-Франциско человек погиб в результате стрельбы Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Сан-Франциско (штат Калифорния), передают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.

Политика Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.

Путешествия Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке Российский путешественник Федор Конюхов сумел пережить в Тихом океане шторм в 12 баллов, находясь в весельной лодке "Акрос".

Происшествия В Москве полицейского задержали за вымогательство и участие в ОПГ В Москве сотрудники управления собственной безопасности МВД задержали капитана полиции, инспектора ППС по Таганскому району за вымогательство денег у людей, употребляющих наркотики.

Спорт Россия отобралась на командный ЧМ по фигурному катанию Сборная России квалифицировалась на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который состоится в Японии, сообщает "Советский спорт".

Общество Меган Маркл и принц Гарри потратили $4 млн на ремонт дома Меган Маркл и принц Гарри потратили на ремонт своего коттеджа Фрогмор в Виндзоре почти $4 млн.

Транспорт Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста Строители установили все пролеты железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Хоккей Форвард «Вашингтона» Кузнецов подвергся критике за празднование гола Известный хоккейный эксперт Дон Черри обрушился с критикой на российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова.

Армия и оружие Зенитные системы С-300 двинулись на запад Зенитные комплексы большой дальности рассредотачиваются от Гвардейска - места своей постоянной дислокации, - до Балтийска, самого западного города России и крупнейшей базы Балтийского флота.

Авто Может ли гаишник выписать штраф за перевозку груза с открытым багажником? Если вы перевозите груз, который не убирается в багажник, приходится ехать с открытой дверью багажного отделения, пусть и закрепленной веревкой.

Армия и оружие НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми» В НАТО заявили, что бомбардировки Югославии без санкции СБ ООН были "необходимыми и легитимными".

Происшествия В летевший в Сочи самолёт ударила молния «При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.

Политика Британцы вышли на марш с требованием повторить референдум по Brexit Марш в поддержку повторного референдума о выходе Великобритании из ЕС организован в Лондоне.

Политика Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".

Политика В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой» Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".