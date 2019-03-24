Здоровье

Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболеванияРИА Новости 04:44

Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения. Об этом сообщается в работе Королевского колледжа Лондона, опубликованной в издании Plos One. Авторы статьи не назвали имена пациентов, были обозначены лишь их пол и возраст.
Читать в источнике
с чего всё началось
Отмечается, что многие пациенты
 не обращали внимания на появившиеся проблемы с памятью, потерю равновесия, ухудшение зрения, на то, что стали «более неуклюжими», стали чаще испытывать усталость, ощущать дежавю и чувствовать некие запахи.
RT на русском01:31

Подробнее о событии

Больные раком мозга назвали первые симптомы заболевания

Газета.Ru07:08

Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания

РИА Новости04:44

Названы первые симптомы рака мозга, игнорируемые больными

News.ruвчера в 23:35

Заболевшие раком назвали симптомы, которые сначала игнорировали

Российская газета01:03

Врачи определили незаметные симптомы рака мозга

URA.Ru01:01

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

RT на русском01:31

Больные раком мозга назвали «незаметные» симптомы заболевания

Известиявчера в 22:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Происшествия

В Бурятии подростки напали на мужчину и изнасиловали его жену

Сообщается, что подростки избили мужчину, а его жену затащили в заброшенное здание и изнасиловали.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Сан-Франциско человек погиб в результате стрельбы

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Сан-Франциско (штат Калифорния), передают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Политика

Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено вчера в 13:17
Шоу-бизнес

Станислав Садальский обвинил Максима Галкина в бездарности

Обновлено в 06:43
Происшествия

В Новой Зеландии два человека погибли при крушении легкого самолета

Обновлено в 07:01
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке

Российский путешественник Федор Конюхов сумел пережить в Тихом океане шторм в 12 баллов, находясь в весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Москве полицейского задержали за вымогательство и участие в ОПГ

В Москве сотрудники управления собственной безопасности МВД задержали капитана полиции, инспектора ППС по Таганскому району за вымогательство денег у людей, употребляющих наркотики.
Обновлено вчера в 19:16
Спорт

Россия отобралась на командный ЧМ по фигурному катанию

Сборная России квалифицировалась на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который состоится в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Космос

Навигационные спутники «Глонасс-М» возобновили работу

Обновлено в 04:16
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потратили $4 млн на ремонт дома

Меган Маркл и принц Гарри потратили на ремонт своего коттеджа Фрогмор в Виндзоре почти $4 млн.
Обновлено в 03:04
Транспорт

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Строители установили все пролеты железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 06:48
Хоккей

Форвард «Вашингтона» Кузнецов подвергся критике за празднование гола

Известный хоккейный эксперт Дон Черри обрушился с критикой на российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Зенитные системы С-300 двинулись на запад

Зенитные комплексы большой дальности рассредотачиваются от Гвардейска - места своей постоянной дислокации, - до Балтийска, самого западного города России и крупнейшей базы Балтийского флота.
Обновлено в 07:24
Авто

Может ли гаишник выписать штраф за перевозку груза с открытым багажником?

Если вы перевозите груз, который не убирается в багажник, приходится ехать с открытой дверью багажного отделения, пусть и закрепленной веревкой.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми»

В НАТО заявили, что бомбардировки Югославии без санкции СБ ООН были "необходимыми и легитимными".
Обновлено в 06:29
Происшествия

В летевший в Сочи самолёт ударила молния

«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Футбол

Каземиро: «„Реалу“ не хватает Роналду»

Обновлено в 05:23
Кино

Свежие рецензии на «Шазама» все так же хвалят фильм за юмор и легкость

Специальный показ «Шазама» прошел в начале марта и собрал немало восторженных отзывов критиков.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Казани нашли и осудили 32-го организатора «похода на кремль »

Обновлено в 05:26
Политика

Британцы вышли на марш с требованием повторить референдум по Brexit

Марш в поддержку повторного референдума о выходе Великобритании из ЕС организован в Лондоне.
Обновлено вчера в 11:15
Шоу-бизнес

Катя Лель рассказала, что подарила Началовой ее дочь перед смертью

Певица Катя Лель рассказала о счастливом талисмане Юлии Началовой, скончавшейся на 39-м году жизни.
Обновлено в 04:33
Политика

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:34
Футбол

«Аякс» потребует у «Барселоны» за де Лигта 100 миллионов евро

Ожидается, что амстердамский клуб потребует за 19-летнего футболиста около 100 миллионов евро.
Обновлено в 03:53
Политика

В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Хоккей

Тарасенко стал второй звездой матча «Сент-Луис Блюз» — «Тампа»

Обновлено в 00:15
Политика

Партия Бойко потребовала покаяния на коленях от Порошенко

Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова страдает от последствий операции на глазах

Недавно жена Джигана опубликовала фото на своей странице в инстаграм, на котором были видны последствия операции по коррекции зрения.
Обновлено вчера в 13:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное