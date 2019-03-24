Здоровье
Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболеванияРИА Новости 04:44
Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения. Об этом сообщается в работе Королевского колледжа Лондона, опубликованной в издании Plos One. Авторы статьи не назвали имена пациентов, были обозначены лишь их пол и возраст.
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с чего всё началось
Отмечается, что многие пациенты не обращали внимания на появившиеся проблемы с памятью, потерю равновесия, ухудшение зрения, на то, что стали «более неуклюжими», стали чаще испытывать усталость, ощущать дежавю и чувствовать некие запахи.RT на русском01:31
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