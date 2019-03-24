Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболеванияРИА Новости 04:44

с чего всё началось

Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения. Об этом сообщается в работе Королевского колледжа Лондона, опубликованной в издании Plos One. Авторы статьи не назвали имена пациентов, были обозначены лишь их пол и возраст.

Технологии СМИ: Индия создаст первый в стране пилотируемый глубоководный исследовательский аппарат Индия ведет подготовку к созданию первого национального пилотируемого подводного аппарата, который отправится в глубины океана.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.

Происшествия При взрыве в многоэтажном доме в Киеве погиб россиянин Гражданин России погиб при взрыве в многоэтажном доме в Киеве.

Политика Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.

Армия и оружие НАТО назвало бомбардировки Югославии необходимыми и легитимными Ранее в постоянном представительстве России при НАТО сказали, что Запад не усвоил урок трагедии в Югославии.

Экономика В США проявился самый верный индикатор рецессии Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Происшествия На Кипре задержали россиянку, управлявшую машиной в пьяном состоянии Кипрская пресса сообщила в субботу о задержании на острове гражданки России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.

Хоккей Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Боевые самолеты сразятся с ледовыми заторами на реках Заторы, как отметили в пресс-службе ЗВО, опасны для гидротехнических сооружений и несут угрозу разлива рек.

Армия и оружие National Interest сравнил Су-57 и F-35 Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Шоу-бизнес Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.

Спорт Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.

Происшествия В летевший в Сочи самолет ударила молния В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.

Наука Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.

Политика В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой» Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".

Политика Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит кандидата в президенты страны Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука и их переговоры с руководством "Газпрома" направлены против Украины.

Общество Строители установили все пролёты железнодорожной части Крымского моста Строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Политика Украинский телеканал обвинил Порошенко в убийстве брата На украинском телеканале «1+1» обвинили президента страны Петра Порошенко в убийстве собственного брата.

Происшествия Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.

Общество Более 13 тыс. человек приняли участие в акции «Ночь театров» в Москве Более 13 тыс. человек приняли участие в акции "Ночь театров", которая прошла в Москве в ночь на 24 марта в рамках IV Московского культурного форума.