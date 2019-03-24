Здоровье

Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболеванияРИА Новости 04:44

Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения. Об этом сообщается в работе Королевского колледжа Лондона, опубликованной в издании Plos One. Авторы статьи не назвали имена пациентов, были обозначены лишь их пол и возраст.
Читать в источнике
с чего всё началось
Отмечается, что многие пациенты
 не обращали внимания на появившиеся проблемы с памятью, потерю равновесия, ухудшение зрения, на то, что стали «более неуклюжими», стали чаще испытывать усталость, ощущать дежавю и чувствовать некие запахи.
RT на русском01:31

Подробнее о событии

«Мы не думали, что это что-то серьезное» - пациенты с раком мозга рассказали о симптомах, на которые не обращали внимания

Комсомольская правда10:22

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

RT на русском01:31

Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания

РИА Новости04:44

Больные раком мозга назвали первые симптомы заболевания

Газета.Ru07:08

Заболевшие раком назвали симптомы, которые сначала игнорировали

Российская газета01:03

Врачи определили незаметные симптомы рака мозга

URA.Ru01:01

Больные раком мозга назвали «незаметные» симптомы заболевания

Известиявчера в 22:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Шоу-бизнес

Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских

Обновлено в 09:00
Космос

Магнитная буря началась на Земле

Обновлено в 05:19
Гаджеты

Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае

Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Число госпитализированных из-за отравления в Хасавюрте выросло до 104

Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Станислав Садальский назвал Максима Галкина бездарным

Обновлено в 05:27
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве в жилом доме в Киеве

Обновлено в 10:17
Спорт

Непряева стала второй в общем зачете Кубка мира, победила Эстберг

Норвежская лыжница Ингвильд Эстберг заняла первое место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19, россиянка Наталья Непряева стала второй.
Обновлено в 10:50
Авто

Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина

По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Футбол

«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»

Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:35
Происшествия

Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване

Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Политика

Sunday Times: Через неделю Мэй уже не будет премьер-министром

Отмечается, что потенциальный преемник Мэй будет выполнять техническую роль (займется Brexit), и покинет пост, когда Великобритания выйдет из состава Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети

В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Спорт

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:16
Общество

Синоптики назвали сроки последнего «рецидива зимы» в Москве

Сырая и холодная погода с температурой воздуха не выше плюс 5 градусов продержится в Москве до следующих выходных.
Обновлено в 03:51
Политика

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

НАТО считает операцию в Югославии необходимой и легитимной

НАТО считает, что применение силы в Югославии в 1999 году было "необходимым и легитимным", а бомбардировки достигли своей цели, заявил в воскресенье РИА Новости чиновник альянса, комментируя 20-летнюю годовщину военной операции.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В летевший в Сочи самолёт ударила молния

«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

На пальце Марии Порошиной заметили обручальное кольцо

Актриса впервые вышла в свет после рождения 5-го ребенка Недавно Мария Порошина родила пятого ребенка.
Обновлено в 06:00
Общество

Пользователи соцсетей поделились снимками ледохода в Петербурге

Обновлено в 10:40
Происшествия

В Новой Зеландии два человека погибли при крушении легкого самолета

Два опытных летчика-инструктора погибли в результате крушения легкого самолета в Новой Зеландии, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.
Обновлено в 07:01
Религия

В РПЦ операции по смене пола назвали преступлением

Обновлено вчера в 08:45
Экономика

Офисы вышли в рост

До конца года, как следует из расчетов Colliers International, объем ввода новых офисов может достигнуть 450 тыс. кв. м, в то время как в прошлом году он составил лишь 125 тыс. кв. м. В Colliers International активность девелоперов объясняют массовым вводом в эксплуатацию объектов, строительство которых было заморожено в период кризиса 2014 года.
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие

NI оценило эффективность российского Су-35С

Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Футбол

Казахстан — Россия 0:3 (2-й тайм)

Денис Черышев оформил дубль в матче второго отборочного тура ЧЕ-2020 против Казахстана, который проходит в эти в Нур-Султане.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

Обновлено в 10:26
Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстрелах ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих за минувшие сутки погибли два ополченца.
Обновлено в 10:34
Политика

В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Историческом музее посетители самовольно повесили лишнюю картину

Посетительницы разглядели мужчину и женщину, которые буквально за пару минут спокойно подошли к бюсту императрицы Александры Фёдоровны, повесили её фото в раме и удалились из зала.
Обновлено в 10:40
Спорт

Владимир Драчев: «Предложил Бергеру стать тренером сборной по технике»

Возможны варианты добавки в тренерский состав — усилить специалистами по стрельбе, по технике, — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».
Обновлено в 08:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное