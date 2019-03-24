Здоровье

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболеванияRT на русском 01:31

Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы. По словам специалистов, в большинстве случаев больные не придавали значения новым неприятным ощущениям.
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с чего всё началось
Отмечается, что многие пациенты
 не обращали внимания на появившиеся проблемы с памятью, потерю равновесия, ухудшение зрения, на то, что стали «более неуклюжими», стали чаще испытывать усталость, ощущать дежавю и чувствовать некие запахи.
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Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания

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Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

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