Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболеванияRT на русском 01:31
Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли. Отмечается, что в большинстве случаев они не придавали им значения.
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с чего всё началось
Пациенты, которым диагностировали рак мозга, назвали симптомы заболевания, которым они изначально не уделили нужного внимания, сообщает издание PLOS One.Реальное времявчера в 23:13
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