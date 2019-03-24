Здоровье

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболеванияRT на русском 01:31

Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли. Отмечается, что в большинстве случаев они не придавали им значения.
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Пациенты, которым диагностировали рак мозга, назвали симптомы заболевания, которым они изначально не уделили нужного внимания, сообщает издание PLOS One
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Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания

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