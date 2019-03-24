Здоровье

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболеванияRT на русском 01:31

Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли. Отмечается, что в большинстве случаев они не придавали им значения.
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Пациенты, которым диагностировали рак мозга, назвали симптомы заболевания, которым они изначально не уделили нужного внимания, сообщает издание PLOS One
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Реальное времявчера в 23:13

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Больные раком мозга раскрыли первые симптомы новообразований

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Больные раком мозга рассказали о его первых симптомах

ТК Звездавчера в 22:43

Заболевшие раком назвали симптомы, которые сначала игнорировали

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Названы первые симптомы рака мозга, игнорируемые больными

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Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

RT на русском01:31

Больные раком мозга назвали «незаметные» симптомы заболевания

Известиявчера в 22:39

Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали

РИА Новостивчера в 21:17
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Политика

Силовики открыли огонь в районе КПП у Золотого, заявили в ЛНР

Украинские силовики открыли огонь у населенного пункта Золотое в районе КПП, который должен заработать в воскресенье, сообщил журналистам с места событий министр иностранных дел, полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Обновлено в 02:18
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Россию признали энергетической сверхдержавой

«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.
Обновлено в 03:23
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20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии

24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
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Общество

На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу

Обновлено вчера в 23:43
Общество

В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов

Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 02:13
Политика

Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера

Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».
Обновлено вчера в 12:21
Политика

В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено вчера в 03:19
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потратили почти $4 млн на ремонт нового дома

Меган Маркл и принц Гарри, согласно примерным оценкам, потратили на ремонт своего коттеджа Фрогмор в Виндзоре £3 млн ($3,96 млн).
Обновлено в 01:55
Происшествия

Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети

В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Политика

Митинг КПРФ в Москве собрал около 2,5 тысячи человек

Обновлено вчера в 11:39
Гаджеты

Компания Xiaomi выпустит новый легкий ноутбук Mi Notebook Air

Китайский производитель электроники Xiaomi выпустит новый легкий и ультратонкий лэптоп следующего поколения, который получил название Mi Notebook Air.
Обновлено вчера в 14:40
Общество

ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

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Мединский назвал «Криминальное чтиво» в числе своих любимых фильмов

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Назван ТОП-5 подержанных автомобилей по цене LADA Vesta

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Музыка

The Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта

Обновлено вчера в 23:06
Политика

В Германии признали неспособность Европы противостоять России, США и Китаю

Россия, Китай и Соединенные Штаты конкурируют за влияние на формирование нового миропорядка, однако Европейскому союзу нечего им противопоставить, пишет профессор Кельнского университета Томас Егер в статье для Frankfurter Allgemeine.
Обновлено в 02:53
Футбол

«МЮ» готовит 300 миллионов евро на троих португальцев

"Манчестер Юнайтед" готовит 300 миллионов евро на подписание троих восходящих футбольных звёзд Португалии, сообщает Mirror.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Экономика

В Японии опасаются краха из-за гуляний по случаю отречения императора

Скоро в Японии будут 10-дневные выходные, жители страны станут отмечать отречение от престола императора Акихито и чествовать нового правителя, сообщает британское издание The Financial Times.
Обновлено в 00:27
Политика

Порошенко призвали покаяться за принесенные украинцам страдания

Обновлено в 02:15
Путешествия

Конюхов на вёсельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

«Фёдор впервые пережил шторм в 12 баллов на вёсельной лодке за все свои походы на вёслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны», — приводит его слова РИА Новости.
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Происшествия

В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров

Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско

Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:05
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

По данным Росстата, на которые ссылается РБК, 22,5% россиян курят каждый день.
Обновлено вчера в 06:06
Общество

Росстат выявил самую популярную у россиян причину завести второго ребенка

Расчет на решение материальных проблем семьи с помощью средств господдержки (например, расчет на материнский капитал) назвали среди причин завести второго ребенка 36,2% мужчин и 42% женщин.
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Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Политика

В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме

Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.
Обновлено вчера в 17:30
Футбол

Азар ответил на слухи о переходе в «Реал»

Бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар прокомментировал информацию о своем переходе в мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:30
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