Футбол
Больной раком мальчик сыграл за американский «Сиэтл» против «Боруссии»Sport24.ru 01:40
Американский клуб "Сиэтл Саундерс" провел товарищеский матч против дортмундской "Боруссии" и уступил (1:3). Игра была особенной для 8-летнего Хим Гойала, который вышел на поле в стартовом составе.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:54, Вашингтон
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Политика
Зеленский решил упростить получение гражданства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам, об этом сообщает его пресс-служба.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Анна Плетнева призналась, что мечтает о четвёртом ребенке
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева заявила, что мечтает о четвертом ребенке.
Обновлено в 00:24
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Политика
Германия вслед за США увидела угрозу в FaceApp
Особое внимание к приложению появилось на фоне популярности функции, которая позволяет увидеть, как человек может выглядеть в старости.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Генерального директора «Рустави 2» уволили
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
Обновлено в 10:37
Политика
МИД выразил протест из-за американских учителей
МИД России выразил протест дипломату из-за заявлений американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
Обновлено в 12:26
Политика
США ввели санкции против четырех иракцев на основании акта Магнитского
Власти США ввели санкции в отношении четырех граждан Ирака на основании Глобального акта Магнитского, который Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека.
Обновлено в 12:24
Гаджеты
Список смартфонов Honor, которые получат обновление до Android 10 Q
Ранее компания Huawei опубликовала список смартфонов, которые получат обновление Android 10 Q. Также в нем присутствовали несколько моделей смартфонов Honor.
Обновлено в 05:58
Авто
Toyota выпустит преемника минивэна Alphard в октябре 2019 года
Речь идет о гибридной модификации минивэна Toyota Vellfire. Свежие снимки новинки были сделаны в Индии на закрытом мероприятии.
Обновлено в 05:39
Энергетика
Дания одобрила газопровод в Польшу
Первое одобрение от Датского агентства по охране окружающей среды получил проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Саратовской области молодого пастуха убила молния
Обновлено в 07:53
Происшествия
Главу Минстроя Астраханской области арестовали
Обновлено в 10:22
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку
По версии следствия, обвиняемые подложили 16-летнему подростку наркотическое вещество, а потом потребовали 300 тысяч рублей, чтобы не инициировать возбуждение уголовного дела.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Политика
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
Режим электронной визы будет введён на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено в 12:13
Политика
Украина ввела пошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Украинский кабинет министров ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа.
Обновлено в 12:33
Гаджеты
Пользователи iPhone все чаще стали переходить на Android-смартфоны
Отмечается, что в июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung.
Обновлено в 10:50
Гаджеты
В сети появились первые снимки планшета Samsung Galaxy Tab S6
В сети появились первые снимки планшета Samsung Galaxy Tab S6.
Обновлено в 07:38
Политика
Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.
Обновлено в 09:54
Политика
Госдума приняла в третьем чтении закон о шпионских гаджетах
Госдума в четверг, 18 июля, приняла в третьем чтении пакет законопроектов о шпионских приборах — «специальных технических средствах, предназначенных для негласного получения информации».
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
Обновлено в 12:26
Политика
Макрон принял приглашение посетить Москву в День Победы
Обновлено в 09:06
Наука
Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные
Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
Обновлено в 02:47
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44