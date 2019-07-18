Футбол
Больной раком мальчик сыграл за американский «Сиэтл» против «Боруссии»Sport24.ru 01:40
Американский клуб "Сиэтл Саундерс" провел товарищеский матч против дортмундской "Боруссии" и уступил (1:3). Игра была особенной для 8-летнего Хим Гойала, который вышел на поле в стартовом составе.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:23, Вашингтон
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ранее бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого должен быть передан телеканал «Рустави 2» после решения ЕСПЧ, заявлял о намерении уволить Гварамию.
Обновлено в 10:31
Наука
Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные
Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
Обновлено в 02:47
Политика
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:10
Политика
Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин назвал условие, при котором возможно урегулирование ситуации в Донбассе.
Обновлено в 10:59
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33
В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.
Обновлено в 08:56
Футбол
Валерий Карпин: Никогда бы не пошел тренировать ЦСКА
После ухода из Спартака Карпин возглавил испанскую Мальорку, а также работал с Армавиром.
Обновлено в 06:16
Происшествия
BlaBlaCar проверяет данные о поездке в кабине поезда до Москвы
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сервиса, в данный момент BlaBlaCar проверяет информацию о поездке, которая якобы была осуществлена.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью
В «Росэнергоатоме» назвали причину отключения трех энергоблоков Калининской АЭС в Тверской области.
Обновлено в 04:59
Политика
Путин прилетит в затопленные районы Иркутской области
Помимо встречи по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения", Владимир Путин осмотрит районы подтопления, а также пункты долговременного размещения пострадавших от паводка, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.
Обновлено в 08:12
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Индия ищет замену российскому оружию у Израиля
Интриги добавляет желание Нью-Дели заменить российские ракеты класса «воздух-воздух» израильскими: во время последних боёв в Кашмире товар из России себя не оправдал, говорят индийцы.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Главу Минстроя Астраханской области арестовали
Кировский районный суд Астраханской области арестовал задержанного накануне исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 10:22
Политика
В FaceApp заявили о перегрузке системы удаления фото пользователей
Приложение FaceApp заявило, что его служба поддержки перегружена из-за запроса пользователей на удаление своих фотографий.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Полиция задержала россиянку, покупавшую лекарства для ребёнка инвалида
Полиция задержала россиянку, покупавшую лекарства для ребёнка инвалида.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Роспотребнадзор назвал источник инфекции в детском лагере в Крыму
Источником инфекции в детском лагере «Лучистый» в Крыму оказались сотрудники столовой.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Арестован избитый в ярославской колонии Евгений Макаров
Арестован Евгений Макаров, отбывавший срок в ярославской колонии №1 и получивший известность благодаря публикации "Новой газетой" видео с пытками, которые применяли в отношении его сотрудники колонии.
Обновлено в 10:04
Общество
Москва заняла третье место в мире по численности миллиардеров
Москва занимает третье место в мире по числу проживающих в ней долларовых миллиардеров, следует из рейтинга, подготовленного британской компанией Savills на основе данных Forbes.
Обновлено в 06:47
Единоборства
Менеджер и промоутер Гвоздика подтвердили бой с Бетербиевым
Эгис Климас и Боб Арум, менеджер и промоутер чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика, соответственно, подтвердили российским СМИ подписание контракта на объединительный бой с чемпионом IBF в этом весе Артуром Бетербиевым.
Обновлено в 02:50
Происшествия
С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах
Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.
Обновлено в 08:48
Экономика
Страховое возмещение по отдельным видам вкладов предложили увеличить
В Госдуму внесён законопроект о повышенном размере страхового возмещения по некоторым видам банковских вкладов — открытых при продаже недвижимости или получения наследства и в других случаях.
Обновлено в 10:25
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 08:36
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году
Радикальный пересмотр заявленной в концепции цели снизить распространение курения среди взрослого населения к 2035 году с 5% до 21% показывает, что исключительно запретительный и ограничительный подход к решению этой проблемы себя исчерпывает, считает вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко.
Обновлено в 06:33
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Здоровье
Поборовший рак онколог Павленко вернулся к хирургии
Врач-онколог Андрей Павленко после долгого лечения рака желудка и тяжелой реабилитации вернулся к хирургии.
Обновлено в 04:35
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55