Американский клуб "Сиэтл Саундерс" провел товарищеский матч против дортмундской "Боруссии" и уступил (1:3). Игра была особенной для 8-летнего Хим Гойала, который вышел на поле в стартовом составе.

Больной раком мальчик сыграл за американский «Сиэтл» против «Боруссии»

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