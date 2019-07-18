Футбол

Больной раком мальчик сыграл за американский «Сиэтл» против «Боруссии»Sport24.ru 01:40

Американский клуб "Сиэтл Саундерс" провел товарищеский матч против дортмундской "Боруссии" и уступил (1:3). Игра была особенной для 8-летнего Хим Гойала, который вышел на поле в стартовом составе.
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Больной раком мальчик сыграл за американский «Сиэтл» против «Боруссии»

Sport24.ru01:40

Больной раком восьмилетний мальчик вышел в стартовом составе «Сиэтла» на матч с «Боруссией» и сделал сейв

Sportbox.RU01:53

Больной раком восьмилетний мальчик начал матч с «Боруссией» в воротах «Сиэтла»

Sport.ru02:13

Больной раком восьмилетний мальчик вышел в стартовом составе «Сиэтла» на матч с «Боруссией» и сделал сейв

Матч ТВ01:53

Больной раком мальчик сыграл за «Сиэтл» против «Боруссии»

News.ru02:43

Больной раком мальчик сыграл в товарищеском матче «Сиэтл» - «Боруссия»

Газета.Ru02:15

Больной раком восьмилетний мальчик начал матч с «Боруссией» в воротах «Сиэтла». И даже сделал сейв

Спорт-Экспресс01:12
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Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
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Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд

Международные резервы РФ на 12 июля 2019 года составили $519,7 млрд, что на $1,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
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«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

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X5 Retail Group откроет в Москве еще один «магазин без покупателей»

Х5 запустила онлайн-магазин "Перекрестка" в Москве в апреле 2017 года, открыв первый гибридный магазин сети, который совмещает классический супермаркет и склад для сбора онлайн-заказов.
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Футбол

Штурм Зоны 51: Ибрагимович рассказал, чего там точно не найдут

На что футболист ответил, что точно не он сам. "Очевидно, что в Зоне 51 нет другого Златана, потому что он здесь", - пошутил форвард.
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Названы сроки перехода россиян на электронные паспорта

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В Ярославле задержали потерпевшего по делу о пытках в ИК-1 Евгения Макарова

Напомним, в июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео пыток Евгения Макарова в ярославской ИК-1.
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Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
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