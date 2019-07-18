Футбол
Больной раком мальчик сыграл за американский «Сиэтл» против «Боруссии»Sport24.ru 01:40
Американский клуб "Сиэтл Саундерс" провел товарищеский матч против дортмундской "Боруссии" и уступил (1:3). Игра была особенной для 8-летнего Хим Гойала, который вышел на поле в стартовом составе.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:49, Вашингтон
Политика
Нацист Ярош посоветовал Зеленскому не примерять роль «отца нации»
Позорное поведение представителей новой власти на Украине еще может аукнуться президенту Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 06:37
Общество
В Петербурге покажут макет водородного трамвая
Петербургский ГУП «Горэлектротранс» в четверг, 18 июля, покажет строительство действующего макета трамвая на водородных топливных элементах.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Футбол
Ерохин продлил контракт с «Зенитом»
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко: мы уже несколько раз хотели развестись
Как выяснилось, из-за конфликтов в семье супруги уже несколько раз задумывались о разводе.
Обновлено в 05:07
Космос
Ракету с «Союзом МС-13» установили на стартовый стол на Байконуре
Запуск ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" запланирован на 19:38 по московскому времени субботы, 20 июля, с первой стартовой площадки ( "Гагаринский старт").
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Юлия Барановская любит говорить с детьми на взрослые темы
Популярная российская телеведущая и писательница Юлия Барановская не стесняется говорить со своими детьми на взрослые темы.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес
Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Экономика
«АЛРОСА» в 1-м полугодии увеличила добычу алмазов на 10%
Добыча за 1-е полугодие выросла на 10% в годовом выражении - до 17,6 млн карат.
Обновлено в 05:09
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд
Международные резервы РФ на 12 июля 2019 года составили $519,7 млрд, что на $1,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:16
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика
Новое перемирие в Донбассе впервые запретит ведение любого огня
Бессмертный подчеркнул, что на этот раз впервые в таком документе запрещено «любое ведение огня» и прописана ответственность лиц, которые его проигнорируют.
Обновлено в 09:11
Энергетика
Госдума проголосовала за законопроект о контроле цен на топливо
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, корректирующий демпфирующий механизм на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек
Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
Обновлено в 08:45
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Наука
Противораковый препарат помог выбрать клетки с половиной хромосом
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Экономика
X5 Retail Group откроет в Москве еще один «магазин без покупателей»
Х5 запустила онлайн-магазин "Перекрестка" в Москве в апреле 2017 года, открыв первый гибридный магазин сети, который совмещает классический супермаркет и склад для сбора онлайн-заказов.
Обновлено в 08:36
Футбол
Штурм Зоны 51: Ибрагимович рассказал, чего там точно не найдут
На что футболист ответил, что точно не он сам. "Очевидно, что в Зоне 51 нет другого Златана, потому что он здесь", - пошутил форвард.
Обновлено в 07:51
Политика
Названы сроки перехода россиян на электронные паспорта
Ранее стало известно, что электронный паспорт будет представлять из себя пластиковую карту с чипом, на которую запишут личные данные гражданина.
Обновлено вчера в 11:16
Общество
На Петербург надвигается мощный ливень
Лить будет не меньше двух часов Петербург накроет стихия.
Обновлено в 09:04
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
В Ярославле задержали потерпевшего по делу о пытках в ИК-1 Евгения Макарова
Напомним, в июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео пыток Евгения Макарова в ярославской ИК-1.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55