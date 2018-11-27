Воскресный инцидент в Керченском проливе пока не повлиял на планы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об отмене готовящейся встречи в Аргентине на полях саммита G20 лидеры не говорили.

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