Политика

Больной Порошенко подложил свинью Путину и Трампу
Дни.ру
04:44

Воскресный инцидент в Керченском проливе пока не повлиял на планы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об отмене готовящейся встречи в Аргентине на полях саммита G20 лидеры не говорили.
Дни.ру04:44

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Больной Порошенко подложил свинью Путину и Трампу

Дни.ру04:44
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Политика

Трамп может отменить встречу с Путиным на G20

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого корабли ВМС Украины задержали за нарушение границы России.
Обновлено в 20:30
Политика

В Крыму арестованы 12 украинских моряков

Киевский районный суд Симферополя отправил под арест до 25 января 2019 года 12 из 24 украинских моряков, которые были задержаны при нарушении российской границы в Керченском проливе, об этом РИА Новости заявил представитель суда.
Обновлено в 20:30
Политика

Госдеп призвал страны Европы лучше выполнять санкции против России

«Многие страны Европы ввели санкции в отношении России после её действий в Крыму на Украине, как мне объяснили эксперты, не все эти санкции выполняются в полную силу, и в этом мы ожидаем от европейских стран больших усилий», — заявила Науэрт во время брифинга.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие

Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Обновлено в 20:35
Политика

В посольстве рассказали о приступах клаустрофобии в тюрьме у Бутиной

Состояние россиянки Марии Бутиной, содержащейся в тюрьме в США, ухудшилось, у девушки участились приступы клаустрофобии.
Обновлено в 20:42
Политика

Россия и Аргентина подпишут соглашение по рыбному хозяйству

Россия и Аргентина в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Буэнос-Айрес подпишут целый ряд соглашений, включая соглашение о сотрудничестве в рыбном хозяйстве, сообщил журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
Обновлено в 19:28
Политика

СМИ узнали о переданном Трампу новом предложении Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в послании к президенту США Дональду Трампу предложил допустить международных наблюдателей на ядерные объекты КНДР, сообщает Yonhap со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.
Обновлено в 20:20
Политика

WikiLeaks подаст в суд на Guardian за публикацию об Ассанже

WikiLeaks собирается подать в суд на британскую газету The Guardian за публикацию, в которой утверждается, что основатель организации Джулиан Ассанж тайно встречался с экс-главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом.
Обновлено в 19:50
Политика

Саудовский принц намерен вернуть былой уровень отношений с Тунисом

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что намерен восстановить былой уровень отношений с Тунисом, несмотря на протесты против его визита и критику его внутренней и внешней политики.
Обновлено в 19:34
Политика

Глава МИД Франции предостерёг от милитаризации Азовского моря

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что милитаризация Азовского моря может привести к крупным инцидентам.
Обновлено в 19:42
Армия и оружие

ЗРК С-400 отработали уничтожение ракет-мишеней в Астраханской области

Обновлено в 20:36
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Египту вертолётов Apache на $1 млрд

«Госдепартамент принял решение одобрить возможную внешнюю военную продажу Египту десяти ударных вертолётов AH-64E Apache ориентировочной стоимостью $1 млрд», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
Обновлено в 19:15
Политика

Телеведущий Брилев подтвердил наличие у него британского подданства

Телеведущий, журналист, замдиректора ГТК "Россия 1" по специальным информационным проектам Сергей Брилев подтвердил, что имеет, кроме российского гражданства, еще и британское подданство, а также собственность в Лондоне.
Обновлено в 18:14
Политика

В США обвинили российские СМИ в том, что они говорят правду

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее.
Обновлено в 18:41
Политика

Путин раскритиковал систему заказов на научные исследования

Президент России Владимир Путин заявил о неэффективности системы заказов на научные исследования в России.
Обновлено в 18:16
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Керченский пролив
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Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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Никки Хейли
Американский политик
Американский политик. Член Республиканской партии. Постоянный представитель США при ООН. Губернатор штата Южная Каролина.
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