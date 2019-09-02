Экономика
Комсомольская правдаБольницы увеличили траты на лекарства для онкобольных
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с чего всё началось
Российские больницы удвоили траты на закупку лекарств для онкобольных. В первом полугодии 2019-го лечебные учреждения приобрели противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов на 35,9 млрд рублей. Год назад в тот же период расходы на них составляли 17,7 млрд, зафиксировали аналитики DSM Group.Известиявчера в 17:01
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Аналитики Netmarketshare сообщают, что за последний месяц рыночная доля «десятки» выросла на 2% и составила 50,99% общего рынка.
Игромания.ру 04:56
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
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Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Футбол
Тренер «Спартака» связал поражение от «Зенита» с «каким-то вирусом»
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Установлено, что с рельсов сошел тепловоз и два пустых полувагона. Восстановительные поезда пришли к Высоцку из Выборга и Петербурга.
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В Кировском районе Самары мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика.
Известия вчера в 14:50
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В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка
РИА Новости вчера в 19:13
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Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз
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Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
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Сегодня Xiaomi объявила о старте продаж смартфона Mi 9T Pro в России.
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В эфире польского телевидения Блащак заявил, что Россия приняла решение, из-за которого Польша не получила послевоенных репараций от Германии.
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