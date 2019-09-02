Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаБольницы увеличили траты на лекарства для онкобольных

Российские больницы увеличили траты на лекарства для онкобольных пациентов.
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Тендер от рака: больницы удвоили траты на лекарства для онкобольных

Российские больницы удвоили траты на закупку лекарств для онкобольных. В первом полугодии 2019-го лечебные учреждения приобрели противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов на 35,9 млрд рублей. Год назад в тот же период расходы на них составляли 17,7 млрд, зафиксировали аналитики DSM Group.
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Аналитики Netmarketshare сообщают, что за последний месяц рыночная доля «десятки» выросла на 2% и составила 50,99% общего рынка.
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Тренер «Спартака» связал поражение от «Зенита» с «каким-то вирусом»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
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