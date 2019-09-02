Экономика
Комсомольская правдаБольницы увеличили траты на лекарства для онкобольных
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с чего всё началось
За первые шесть месяцев 2019 года лечебные учреждения в России приобрели лекарств для онкобольных на 35,9 млрд рублей, год назад аналогичные расходы составили 17,7 млрд. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков DSM Group.Известиявчера в 15:00
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Экономика
Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
В РАТЭК же указали на то, что техника и электроника требуют как особой системы утилизации, так и специальной системы сбора: товары содержат драгоценные металлы, фракции и т.д. При повышении норматива до 100% бизнес предпочтет устраниться от утилизации, заявили в ассоциации.
РБК вчера в 20:32
Политика
Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.
Газета.Ru 02:45
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета вчера в 14:13
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета вчера в 21:32
Гаджеты
Компания Xiaomi готовит под видом нового Mi 9 Lite старый смартфон
Отмечается, что смартфон станет новой версией ранее выпущенного на китайском рынке Xiaomi CC 9.Отметим, младшая версия Xiaomi CC 9, вышедшая в Китае под названием Xiaomi CC 9e, уже выпущена в других регионах мира под названием Xiaomi Mi A3.
UfaTime.ru 02:34
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В Якутии медведь забрел в село и напал на женщину
Российская газета 02:35
Авто
UAZ Patriot с АКПП уже можно заказать в России
Allroader.ru 01:21
Общество
Разрушительный ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов. Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами.
RuNews24.ru вчера в 15:20
Политика
Рогозин ответил на критику по строительству Восточного
РИА Новости 02:34
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Гаджеты
Премьера: В Россию приехал смартфон ASUS Zenfone 6 Edition 30 с 512 Гбайт памяти и аккумулятором на 5000 мАч
Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.
Dgl.ru вчера в 16:16
Общество
Соловьев раскритиковал оппозиционеров за «дикую чушь» о Беслане
REGNUM вчера в 15:24
Общество
40% россиян работают не по специальности
Более 40% россиян с высшим образованием не работают по специальности.
РЕН ТВ вчера в 20:13
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад — после того как Эстонию покинули российские войска, "последние вагоны с техникой оккупационных войск", в 1994 году.
Вести.Ru вчера в 13:39
Политика
В Черногории осудили отказ приглашения России в Варшаву
Президент Черногории Мило Джуканович выразил сожаление в связи с тем, что Россия и Сербия не были приглашены в Польшу на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:35
Футбол
Коноплянка может перейти в «Шахтёр»
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка, выступающий за немецкий «Шальке», может перейти в донецкий «Шахтёр».
Евро-футбол.ру 03:07
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета вчера в 01:09
Политика
Президент Молдавии прибыл в Москву с рабочим визитом
Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Москву с однодневным рабочим визитом.
Известия 02:29
Происшествия
Мордовская школьница погибла от удара током, взяв телефон в руки
Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.
Газета.Ru 02:32
Политика
СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева
В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.
РБК 02:26
Общество
Жириновский предложил отменить двойки в школах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить в школах двойки и колы.
РИА Новости 03:04
Общество
Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется
Ситуация с паводками в Приморском крае стабилизируется.
Известия 01:45
Политика
Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии
Партия AfD («Альтернатива для Германии») стала самой популярной партией на востоке страны по итогам выборов в ландтаги (местные парламенты), состоявшихся в воскресенье, 1 сентября.
РБК вчера в 15:52
Технологии
Студенты АлтГТУ стали финалистами международной олимпиады «IT-Планета»
Студенты факультета информационных технологий Алтайского государственного технического университета Тимофей Ананьев, Екатерина Брютова и Артем Фаст успешно прошли отборочные этапы международной олимпиады "IT-Планета" и приглашены для участия в финале, который состоится в октябре 2019 года на базе Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".
АМИТЕЛ 02:31
Экономика
Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке «Восточный»
Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций банка.
РИА Новости 02:52
Авто
Грузовики получат рулевое управление всеми четырьмя колесами?
Рулевое управление всеми четырьмя колесами активно используется в современных автомобилях.
CarsWeek.ru 03:09
Политика
РЖД планирует модернизировать железные дороги Монголии
Президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» заявил, что РЖД намерена модернизировать Улан-Баторскую железную дорогу (УБЖД), являющуюся основным транспортным узлом Монголии.
Коммерсантъ 01:25
Происшествия
В подмосковном Красногорске катер сбил купавшегося мужчину
В Красногорске Московской области катер сбил мужчину, который купался поздно вечером в Павшинской пойме.
РБК вчера в 19:03
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 31 августа в 04:58