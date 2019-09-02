За первые шесть месяцев 2019 года лечебные учреждения в России приобрели лекарств для онкобольных на 35,9 млрд рублей, год назад аналогичные расходы составили 17,7 млрд. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков DSM Group.

с чего всё началось

Российские больницы увеличили траты на лекарства для онкобольных пациентов.

Больницы увеличили траты на лекарства для онкобольных

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