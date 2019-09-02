Российские больницы удвоили траты на закупку лекарств для онкобольных. В первом полугодии 2019-го лечебные учреждения приобрели противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов на 35,9 млрд рублей. Год назад в тот же период расходы на них составляли 17,7 млрд, зафиксировали аналитики DSM Group.

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Больницы в России удвоили траты на закупку лекарств для онкологических больных. В первом полугодии лечебные учреждения купили противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов на 35,9 млрд руб. За первые шесть месяцев 2018 года расходы на них составляли 17,7 млрд.

Больницы удвоили траты на лекарства для онкобольных россиян

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