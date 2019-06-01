Боливия и Перу стартовали в матче Кубка АмерикиНева Спорт вчера в 17:30

В первом туре обе команды не смогли одержать победы. Боливия крупно уступила в матче открытия турнира сборной Бразилии (0:3). Перу сыграла нулевую ничью с командой Венесуэлы. Боливия в случае поражения лишится шансов на продолжение борьбы Кубке Америки.

Боливия и Перу стартовали в матче Кубка Америки

Происшествия СК возбудил дело после массовой драки с убийством в Москве В Москве возбуждено уголовное дело после массовой драки у метро "Электрозаводская".

Футбол «Спартак» расторг контракт с Глушаковым Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.

Происшествия Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.

Здоровье Терапевт назвала продукты, на которых нельзя экономить Главный внештатный специалист терапевт Минздрава России профессор Оксана Драпкина рассказала, от каких двух относительно дорогостоящих продуктов не стоит отказываться, даже если бюджет сильно ограничен, пишет aif.ru.

Происшествия Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.

Общество В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 вузов России Британская компания Quacquarelli Symonds внесла в свой рейтинг тысячи лучших университетов мира 25 высших учебных заведений России.

Финансы ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности, даже если после реализации залога его цена не покрыла всего долга по займу.

Происшествия Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Общество Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.

Шоу-бизнес Алибасов дал первое интервью после госпитализации Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.

Происшествия В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.

Авто В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору "Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.

Армия и оружие В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.

Гаджеты HP продемонстрировала лазерный принтер без картриджа Принтер HP Neverstop Laser 1000w с модулем Wi-Fi оценен в 15 990 рублей. МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a без Wi-Fi стоит 18 990 рублей.

Политика Лавров и глава МИД Швейцарии подвели итоги переговоров Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провели переговоры в Москве.

Авто В России в июне 7 марок обновили ценники на свои модели Эксперты выяснили, что в период с 1 по 15 июня 7 автопроизводителей изменились цены на ряд моделей.

Спорт РУСАДА увеличивает число антидопинговых дел в Чувашии до 70 Как стало известно «Правде ПФО», 19 июня на пресс-конференции гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что количество дел о нарушении антидопинговых правил в Чувашии увеличат до 70.

Финансы Средства с маткапитала могут перенаправить на увеличение детского пособия Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил "Интерфаксу", что высвобожденные деньги от уменьшения расходов на материнский капитал в бюджете на следующий год пойдут на другие нужды - в том числе, возможно, на существенное увеличение 50-рублевого детского пособия, о чем говорил премьер Дмитрий Медведев.

Авто КамАЗ откроет производство грузовиков во Вьетнаме Компания КамАЗ в 2020 году планирует запустить сборку российских грузовиков во Вьетнаме, заявил гендиректор завода Сергей Когогин.