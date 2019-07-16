Футбол
Болгарский ЦСКА вышел во второй квалификационный раунд Лиги ЕвропыТАСС 16:32
В первом матче победил "Нефтчи" со счетом 3:0. Победитель этой пары станет соперником российского "Арсенала", который дебютирует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 25 июля.
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