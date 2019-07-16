В первом матче победил "Нефтчи" со счетом 3:0. Победитель этой пары станет соперником российского "Арсенала", который дебютирует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 25 июля.

Болгарский ЦСКА вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы

Политика ОБСЕ: Киеву следует учитывать языковые права меньшинств Украинским властям при разработке законодательства, которое касается государственного языка, следует учитывать права национальных меньшинств, а также особенности регионов страны.

Политика США изучают варианты мер против Турции за покупку С-400 США изучают варианты возможных мер против Турции за приобретение российских ЗРК С-400.

Армия и оружие The National Interest оценил возможности С-500 Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.

Политика Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.

Политика Google отверг обвинения в сотрудничестве с китайскими военными Компания Google отвергла обвинения в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом КНР.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать хлеб Эксперты Роспотребнадзора дали россиянам ряд рекомендаций по выбору хлеба.

Политика Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.

Хоккей Врана продлил контракт с «Вашингтоном» Нападающий «Вашингтона» Якуб Врана подписал новое соглашение с клубом. Контракт рассчитан на два года.

Технологии Почти 50 % россиян устали от рекламных уведомлений на своем телефоне По итогам исследования, рекламные объявления занимают наибольшее число среди всплывающих уведомлений на экране телефона, так называемых «push-уведомлений».

Происшествия В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.

Футбол «Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Общество Россияне увидят лунное затмение Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.

Происшествия На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.

Интернет Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.

Политика Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Происшествия Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.

Общество МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве В Москве вечером 16 июля и в ночь на 17 июля ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом говорится в прогнозе регионального главка МЧС.