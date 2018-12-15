Политика

Болгария высказалась о создании единой церкви на Украине
Росбалт
03:59

В субботу объединенный собор в Киеве объявил о создании единой церкви под названием Православная церковь Украины, которая не будет в подчинении у Московского патриархата. Возглавит ее бывший епископ Киевского патриархата Епифаний.
Росбалт03:59

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В Болгарии заявили, что патриарх Варфоломей перешел границы своей юрисдикции

Газета.Ru02:42

Патриарха Варфоломея обвинили в нарушении своей юрисдикции

News.ru01:51

Патриарх Варфоломей перешел границы своей юрисдикции, считают в Болгарии

РИА Новости01:25

Болгарская церковь: «Собор» на Украине неканоничен

Московский Комсомолецвчера в 15:44

В Болгарской церкви назвали прошедший на Украине «собор» неканоничным

Аргументы и Фактывчера в 15:35

Появилась первая реакция православного мира на «объединительный собор» на Украине

Российский Диалогвчера в 14:45

Болгарская церковь назвала прошедший на Украине собор неканоничным

Говорит Москвавчера в 14:24
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Политика

Явка на повторных выборах губернатора Приморья превысила сентябрьскую

Обновлено в 04:06
Политика

Новая церковная организация названа Православной церковью Украины

«В уставе, который сегодня был принят, написано название Православная церковь Украины, но вместе с тем правомерно будет называть ее Украинской православной церковью», — цитирует его ТАСС.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

ЦИК Армении объявил о победе блока Пашиняна на парламентских выборах

Центризбирком Армении подвел в воскресенье окончательные итоги внеочередных выборов в Национальное собрание, которые состоялись 9 декабря: в парламент республики прошли три политсилы — правящий блок "Мой шаг", а также партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения".
Обновлено в 03:51
Политика

Дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в Европарламенте

В Киеве рассказали про уклонение президента Украины Петра Порошенко от дебатов в Европарламенте, на которых зачитывался доклад с критикой работы украинских властей в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также указывалось на масштабную коррупцию в стране.
Обновлено в 04:46
Политика

Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»

Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".
Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие

В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины

Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

В Грузии готовят протесты во время инаугурации

Обновлено в 00:37
Политика

Русская служба BBC ищет «российский след» в протестах во Франции

В поисках нужных «углов» Один из корреспондентов, принимавших участие в освещении уличных акций «жёлтых жилетов» во Франции, передал российскому агентству РИА Новости переписку, которую с ним вела журналист Русской службы ВВС Ольга Ивашина.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

National Interest сопоставил российский Ил-112В и украинский Ан-140

Американский журнал The National Interest сравнил российский транспортный самолет Ил-112В и украинский Ан-140.
Обновлено в 04:45
Политика

Путин поздравил Назарбаева с Днем независимости Казахстана

Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева с Днем независимости.
Обновлено в 03:06
Политика

США отказались от обязательств по Парижскому соглашению

Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, по выполнению Парижского соглашения.
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие

Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет

Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".
Обновлено вчера в 18:47
Политика

Трамп объявил о предстоящей отставке министра внутренних дел США

Как сообщает CNN, к отставке экстравагантного министра могла привести серия недавних скандалов, связанных с использованием Зинке в личных целях своего высокого поста, о чем стало известно СМИ, а вскоре и Трампу.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

Израиль нашел четвертый тоннель «Хезболлах» в районе ливанской границы

Израильские военные обнаружили в районе границы с Ливаном еще один, четвертый по счету тоннель, прорытый на территорию еврейского государства боевиками ливанской шиитской группировки "Хезболлах".
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии

Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нанесла авиаудар по мечети в городе Хаджин на востоке Сирии.
Обновлено вчера в 21:27
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