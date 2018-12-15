В субботу объединенный собор в Киеве объявил о создании единой церкви под названием Православная церковь Украины, которая не будет в подчинении у Московского патриархата. Возглавит ее бывший епископ Киевского патриархата Епифаний.

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Политика Политика Новая церковная организация названа Православной церковью Украины «В уставе, который сегодня был принят, написано название Православная церковь Украины, но вместе с тем правомерно будет называть ее Украинской православной церковью», — цитирует его ТАСС.

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Политика Политика Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2» Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".

Армия и оружие Армия и оружие В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины.

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Политика Политика Русская служба BBC ищет «российский след» в протестах во Франции В поисках нужных «углов» Один из корреспондентов, принимавших участие в освещении уличных акций «жёлтых жилетов» во Франции, передал российскому агентству РИА Новости переписку, которую с ним вела журналист Русской службы ВВС Ольга Ивашина.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest сопоставил российский Ил-112В и украинский Ан-140 Американский журнал The National Interest сравнил российский транспортный самолет Ил-112В и украинский Ан-140.

Политика Политика Путин поздравил Назарбаева с Днем независимости Казахстана Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева с Днем независимости.

Политика Политика США отказались от обязательств по Парижскому соглашению Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, по выполнению Парижского соглашения.

Армия и оружие Армия и оружие Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".

Политика Политика Трамп объявил о предстоящей отставке министра внутренних дел США Как сообщает CNN, к отставке экстравагантного министра могла привести серия недавних скандалов, связанных с использованием Зинке в личных целях своего высокого поста, о чем стало известно СМИ, а вскоре и Трампу.

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