Политика

Болгария экстрадировала в США гражданина РоссииИзвестия вчера в 22:16

Болгария экстрадировала в США гражданина России Александра Жукова, подозреваемого в «сговоре с целью компьютерного мошенничества». Об этом сообщает посольство РФ в Вашингтоне. В дипучреждении отметили, что россиянин содержится в тюрьме Бруклина.
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Болгария экстрадировала в США подозреваемого в хакерстве россиянина

РБКвчера в 19:34

Обвиненный в мошенничестве в интернете россиянин экстрадирован в США

Коммерсантъвчера в 19:33

Обвиненного в интернет-мошенничестве россиянина Жукова экстрадировали в США

ТАССвчера в 19:13

Россиянин Александр Жуков экстрадирован в США из Болгарии

Интерфаксвчера в 19:22

Обвиненный в мошенничестве россиянин экстрадирован в США из Болгарии

Вести.Ruвчера в 19:21

Гражданина России экстрадировали из Болгарии в США

RT на русскомвчера в 19:26

Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданина

РИА Новостивчера в 19:01
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Армия и оружие

Американские СМИ рассказали, какое оружие в России страшнее ядерного

Обновлено вчера в 18:32
Политика

Трамп примет в Белом доме советника Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп в пятницу проведет в Овальном кабинете Белого дома встречу с заведующим отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об испытании в России системы ПРО «Нудоль»

В Пентагоне «Нудоль» рассматривают как систему противоракетной обороны, которая может угрожать американским спутникам на околоземной орбите.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Мюллер опроверг статью BuzzFeed о лжи Майкла Коэна конгрессу

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера назвал неверными данные интернет-издания BuzzFeed News, сообщившего о том, что экс-юрист президента США Майкл Коэн получил от Дональда Трампа указание предоставить Конгрессу ложные сведения о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

Лавров прокомментировал предложения Берлина по Керченскому проливу

Российский министр напомнил, что в ходе встречи в Аргентине на саммите G20 президент России Владимир Путин «тут же согласился» на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель допустить специалистов из Германии и Франции в Керченский пролив, чтобы они смогли оценить свободу судоходства, пишет РБК.
Обновлено вчера в 08:18
Политика

Русский экзархат в Западной Европе не подчинился Константинополю

Духовенство русского экзархата Западной Европы, ранее упразднённого Константинопольским патриархатом, отказалось подчиняться этому решению Константинополя и выполнять поручения европейских архиереев.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

ВЦИОМ обновил рейтинг доверия политикам в России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал рейтинг доверия российским политикам, в том числе действующему президенту Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 15:24
Политика

Демпартия США опять заподозрила Россию в попытке взлома своих серверов

Демократическая партия США утверждает, что Россия пыталась взломать серверы нацкомитета партии в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 17:19
Политика

Лукашенко отверг обвинения в заправке украинских танков

Обновлено вчера в 13:19
Политика

В МИД прокомментировали замораживание ситуации с Россией в ПАСЕ

Комитет министров Совета Европы понимает опасность того, что замораживание ситуации с Россией в ПАСЕ несет риски для самого существования Совета, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено вчера в 16:04
Политика

Украинские радикалы выступят наблюдателями на выборах президента

Украинская общественная организация «Национальные дружины» выступит официальным наблюдателем на президентских выборах на Украине.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Правительство поддержало проект о фейках и оскорблении государства

Правительство направило положительные отзывы на законопроекты о блокировке фейковых новостей и оскорбительных высказываний в отношении общества и институтов власти, сообщил глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Обновлено вчера в 13:14
Политика

Климкин предложил тотально переформатировать отношения с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости тотального переформатирования отношений с Россией.
Обновлено вчера в 06:15
Армия и оружие

От авиаудара международной коалиции в Сирии погибли 20 мирных жителей

Около 20 человек погибли и еще несколько пострадали, в том числе женщины и дети, в результате авианалета международной коалиции по населенному пункту Багуз-Тахтани на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено вчера в 12:33
Политика

Чубайс ответил на критику со стороны Соловьева

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс ответил на критику телеведущего Владимира Соловьева, упрекнувшего его в лени и некомпетентности.
Обновлено вчера в 10:48
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