Политика
Болгария экстрадировала в США гражданина РоссииИзвестия вчера в 22:16
Болгария экстрадировала в США гражданина России Александра Жукова, подозреваемого в «сговоре с целью компьютерного мошенничества». Об этом сообщает посольство РФ в Вашингтоне. В дипучреждении отметили, что россиянин содержится в тюрьме Бруклина.
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Армия и оружие
Американские СМИ рассказали, какое оружие в России страшнее ядерного
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Трамп примет в Белом доме советника Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп в пятницу проведет в Овальном кабинете Белого дома встречу с заведующим отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об испытании в России системы ПРО «Нудоль»
В Пентагоне «Нудоль» рассматривают как систему противоракетной обороны, которая может угрожать американским спутникам на околоземной орбите.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Мюллер опроверг статью BuzzFeed о лжи Майкла Коэна конгрессу
Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера назвал неверными данные интернет-издания BuzzFeed News, сообщившего о том, что экс-юрист президента США Майкл Коэн получил от Дональда Трампа указание предоставить Конгрессу ложные сведения о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Лавров прокомментировал предложения Берлина по Керченскому проливу
Российский министр напомнил, что в ходе встречи в Аргентине на саммите G20 президент России Владимир Путин «тут же согласился» на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель допустить специалистов из Германии и Франции в Керченский пролив, чтобы они смогли оценить свободу судоходства, пишет РБК.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Русский экзархат в Западной Европе не подчинился Константинополю
Духовенство русского экзархата Западной Европы, ранее упразднённого Константинопольским патриархатом, отказалось подчиняться этому решению Константинополя и выполнять поручения европейских архиереев.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
ВЦИОМ обновил рейтинг доверия политикам в России
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал рейтинг доверия российским политикам, в том числе действующему президенту Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Демпартия США опять заподозрила Россию в попытке взлома своих серверов
Демократическая партия США утверждает, что Россия пыталась взломать серверы нацкомитета партии в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Лукашенко отверг обвинения в заправке украинских танков
Обновлено вчера в 13:19
Политика
В МИД прокомментировали замораживание ситуации с Россией в ПАСЕ
Комитет министров Совета Европы понимает опасность того, что замораживание ситуации с Россией в ПАСЕ несет риски для самого существования Совета, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Украинские радикалы выступят наблюдателями на выборах президента
Украинская общественная организация «Национальные дружины» выступит официальным наблюдателем на президентских выборах на Украине.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Правительство поддержало проект о фейках и оскорблении государства
Правительство направило положительные отзывы на законопроекты о блокировке фейковых новостей и оскорбительных высказываний в отношении общества и институтов власти, сообщил глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Климкин предложил тотально переформатировать отношения с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости тотального переформатирования отношений с Россией.
Обновлено вчера в 06:15
Армия и оружие
От авиаудара международной коалиции в Сирии погибли 20 мирных жителей
Около 20 человек погибли и еще несколько пострадали, в том числе женщины и дети, в результате авианалета международной коалиции по населенному пункту Багуз-Тахтани на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Чубайс ответил на критику со стороны Соловьева
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс ответил на критику телеведущего Владимира Соловьева, упрекнувшего его в лени и некомпетентности.
Обновлено вчера в 10:48