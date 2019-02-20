Спорт

Болгарин Анев стал первым в индивидуальной гонке ЧЕ, Елисеев – пятыйСпорт день за днем 10:01

На чемпионате Европы в белорусских Раубичах завершилась индивидуальная гонка у мужчин. Первое место с одним промахом занял болгарский биатлонист Красемир Анев. Серебряную медаль завоевал норвежец Тарьей Бе, уступив лидеру 3,7 секунды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Победа снайпера Анева, лишние промахи Т. Бё и Елисеева — в обзоре 1-й гонки ЧЕ

Чемпионат16:01

И что вам делать в Эстерсунде? Россияне провалились в первой гонке чемпионата Европы

Советский спорт11:08

Красимир Анев: «Всегда стараюсь добиться хорошего результата на ЧЕ, поэтому никогда его не пропускаю»

Матч ТВ10:48

«Этот успех имеет большое значение для Болгарии». Анев - о победе в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Спорт-Экспресс11:48

Верните осетрину второй свежести! Биатлонисты провалили старт чемпионата Европы

Спорт день за днем11:57

ЧЕ по биатлону начался с нового провала России и сенсационной победы болгарина над Бе

Sport24.ru10:15

⚡ Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Анев одержал победу, Тарьей Бо – 2-й, Елисеев – 5-й, Цветков – 12-й

Sports.ru09:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Футбол

«Атлетико» обыграл «Ювентус» в матче Лиги чемпионов

Мадридский "Атлетико" в первом матче на своем поле одержал победу над туринским "Ювентусом".
Обновлено в 17:26
Политика

Захарова высмеяла реакцию НАТО на послание Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла реакцию НАТО на послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Обновлено в 16:07
Происшествия

В Москве эвакуирован Курский вокзал

"На Курском вокзале проведена эвакуация людей из-за угрозы взрыва", - сказал источник.
Обновлено в 17:53
Политика

СМИ узнали о наказе Венесуэлы компаниям страны открыть счета в России

Власти Венесуэлы поручили руководителям 50 компаний по производству потребительских товаров открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии и начать выстраивать отношения с поставщиками в этих странах.
Обновлено в 16:21
Гаджеты

Samsung показала новые флагманские смартфоны Galaxy

В среду, 20 февраля, южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics представил новые смартфоны линейки Galaxy. передает корреспондент РБК.
Обновлено в 14:46
Политика

Австрия рассказала США о планах по «Северному потоку – 2»

Канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что Австрия заинтересована в надежности энергоснабжения и продолжит продвигать проект "Северный поток-2".
Обновлено в 17:21
Политика

Постпреды стран ЕС одобрили поправки к Газовой директиве

Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (Coreper) одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, согласованный ранее Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье

Обновлено в 03:40
Политика

США отказались принять жену боевика ИГ из лагеря беженцев в Сирии

США не будут предоставлять въезд в страну жене боевика террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Ходе Мутана, которая сейчас находится в лагере беженцев в Сирии.
Обновлено в 16:53
Политика

СМИ: с повредившего в море ракеты для С-400 перевозчика потребовали 11 млрд рублей

Отмечается, что сумма исков составляет 11 млрд руб. В издании также напомнили, что контракт на поставку ЗРК С-400 Китай заключил с Россией в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Политика

Население Украины за год сократилось более чем на 233 тыс. человек

В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек.
Обновлено в 14:19
Политика

Путин поручил пересчитать выплаты пенсионерам с 2019 года

Индексация пенсий пенсионерам в России должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а размер социальных доплат за первые три месяца текущего года необходимо пересчитать, заявил 20 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 06:10
Политика

Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от интернета

Президент России Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения страны от интернета, в связи с чем необходимо создавать независимую сеть.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Основателя Baring Vostok Калви перевели в общую восьмиместную камеру

Основателя Baring Vostok Майкла Калви, арестованного по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный», перевели из карантина СИЗО 99/1 в восьмиместную камеру.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Раскрыта тайна семьи найденного с мешком на голове ребёнка

Бывший муж женщины, оставившей ночью своего шестилетнего сына с мешком на голове в парке «Лосиный остров», рассказал, что их семья распалась несколько лет назад из-за того, что ребёнок оказался не его.
Обновлено в 16:21
Политика

Правительство Исландии продлило разрешение на китовую охоту

Правительство Исландии приняло решение продлить разрешение на охоту на китов на следующие пять лет, сообщает в среду Sveriges Radio.
Обновлено в 16:59
Политика

Посольство России в Лондоне не может констатировать, что Скрипали живы

Российские дипломаты в Великобритании не могут констатировать, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, предположительно отравленные в Солсбери, по-прежнему живы.
Обновлено в 12:59
Политика

CNN узнал о завершении расследования Мюллером «рашагейта» через неделю

Генеральный прокурор США Билл Барр уже на следующей неделе может объявить о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США и сговоре команды Дональда Трампа с Кремлем в ходе этой кампании, сообщает CNN со ссылкой на людей, знакомых с планами генпрокурора.
Обновлено в 15:26
Происшествия

Фигурантам дела Baring Vostok предъявлено обвинение

Обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено директору по инвестициям компании Baring Vostok Ивану Зюзину и партнеру фирмы Вагану Абгаряну.
Обновлено в 09:06
Хоккей

ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Московский ЦСКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Во Внуково едва не столкнулись частный самолет и пассажирский Boeing

Частный самолет Bombardier Challenger 600 во время взлета в аэропорту Внуково 19 февраля не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, что грозило столкновением с заходившим на посадку пассажирским Boeing.
Обновлено в 10:24
Общество

Особое мнение: Кирилл Рогов

К. Рогов ― Медведев не найдет и ничего не будет. А. Нарышкин ― Он пообещал, что уже в этом году мы почувствуем улучшение жизни.
Обновлено в 14:48
Политика

Гость послания Путина свалился на пол в зале

Обновлено в 07:20
Общество

Более 2 тысяч авиарейсов отменено в США из-за снежной бури и дождей

Более 2 тыс. авиарейсов отменено в связи с плохими погодными условиями, еще около 3,4 тыс. рейсов задержаны.
Обновлено в 15:05
Политика

Порошенко заявил о риске техногенной катастрофы в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко в среду во время выступления на дебатах Генеральной ассамблеи ООН заявил об ухудшении экологической ситуации и риске техногенной катастрофы в Донбассе.
Обновлено в 14:44
Политика

Макрон объявил о подготовке закона против ненависти в интернете

По словам Макрона, с мая этого года депутат Летисия Авия внесет во французский парламент законопроект для борьбы с ненавистью в Интернете.
Обновлено в 17:36
Спорт

Супруга Кокорина обвинила СМИ в неверном освещении дела футболиста

Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:03
Спорт

Эберг победила в индивидуальной гонке на ЧЕ, Сливко стала шестой

Шведская биатлонистка Ханна Эберг победила в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате Европы, который проходит в белорусском центре олимпийской подготовки Раубичи под Минском.
Обновлено в 13:44
Энергетика

Польша станет центром реэкспорта американского СПГ, заявил посол США

Польша станет центром реэкспорта американского сжиженного газа, заявила посол США Джорджетт Мосбахер на семинаре в среду в Варшаве.
Обновлено в 03:52
Единоборства

Чемпион UFC Нурмагомедов предложил Сен-Пьеру провести бой в ноябре

Провести поединок в ноябре этого года предложил обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов канадцу Жоржу Сен-Пьеру.
Обновлено в 15:57
ещё по теме
Красимир Анев
Болгарский биатлонист
Болгарский биатлонист.Участник трёх зимних олимпийских игр.2010,2014 и 2018 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное