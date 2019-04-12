Болельщиков Евро-2020 пустят в Россию без виз78.ru 05:45

В Госдуме приняли законопроект о безвизовом въезде в Россию болельщиков чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, матчи которого пройдут в Петербурге, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Болельщиков Евро-2020 пустят в Россию без виз

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