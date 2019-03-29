Футбол
Болельщиков «Анжи» пустят на матч с «Краснодаром» бесплатноМосковский Комсомолец 08:39
Болельщики футбольного клуба «Анжи» с которым в предстоящее воскресенье на домашней арене сразится «Краснодар», смогут посетить игру бесплатно. Об этом сегодня сообщает пресс-служба клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Шоу-бизнес
Пелагея похвасталась осиной талией в платье с корсетом
Обновлено в 09:18
Культура
Беглов поручил разработать концепцию развития культуры Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов предложил разработать для Петербурга концепцию развития культуры.
Обновлено в 10:44
Футбол
Месси скучает по противостоянию с Роналду
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:17
Кино
Во Франции умерла режиссер Аньес Варда
Автору "Последнее танго в Париже" было 90 лет. Во Франции на 91-ом году жизни скончалась кинорежиссер Аньес Варда.
Обновлено в 09:03
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Экономика
«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%
Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 07:00
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания
В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.
Обновлено в 11:47
Политика
Эксперт: КПРФ подрывает свою репутацию поддержкой офшорного капитала
Однакое в ЦИК пояснили, что вновь смогут рассмотреть вопрос о передаче Грудинину вакантного мандата, лишь в том случае, если 139 человек, идущих перед ним в списке кандидатов от КПРФ, откажутся от предложенного им мандата.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Бастрыкин устроит личные приемы предпринимателей на регулярной основе
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел первый личный прием предпринимателей в пятницу.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Космос
В Королеве открылась выставка к 85‑летию со дня рождения Юрия Гагарина
В подмосковном Королеве открыли выставку, приуроченную к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».
Обновлено в 08:47
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Общество
Как российская модель заразилась бактериальным менингитом в Шанхае
Российская модель из Ростова-на-Дону поступила в одну из больниц Шанхая в тяжелом состоянии: 21-летней Алисе Митровой несвоевременно диагностировали бактериальный менингит.
Обновлено в 10:02
Политика
Путин не поддержал проект ВСМ Москва-Казань
Обновлено в 02:07
Происшествия
В самолете, летевшем из Екатеринбурга в Анталью, загорелось кресло
На борту самолета авиакомпании Red Wings, который выполнял рейс Екатеринбург-Анталья, загорелась обшивка кресла.
Обновлено в 00:43
Космос
Вертолёт для Марса испытали в NASA
Вертолёт в миниатюрном исполнении, созданный для Марса, испытали в NASA.
Обновлено в 06:02
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit
Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Религия
Почему власти передумали передавать РПЦ Исаакиевский собор
Обновлено в 08:26
Происшествия
Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России
Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Технологии
Роскомнадзор вновь попытается заблокировать Telegram
Роскомнадзор вновь намерен заблокировать мессенджер и выбрало подрядчика для реализации этого плана.
Обновлено в 08:06
Политика
Трамп пригрозил закрыть на следующей неделе границу с Мексикой
"Если Мексика немедленно не остановит всю незаконную иммиграцию, направляющуюся в Соединенные Штаты через нашу южную границу, я закрою границу или значительные участки границы на следующей неделе", - написал Трамп.
Обновлено в 12:07
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин наградил спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Единоборства
Боксера отстранили от боев за поцелуй журналистки
Обновлено в 11:31
Музыка
Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии
Обновлено вчера в 13:30
Спорт
Стали известны сроки восстановления Ханю после травмы
Обновлено в 11:03
Финансы
Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику
Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
Обновлено в 05:18