Болельщиков «Анжи» пустят на матч с «Краснодаром» бесплатноМосковский Комсомолец 08:39

Болельщики футбольного клуба «Анжи» с которым в предстоящее воскресенье на домашней арене сразится «Краснодар», смогут посетить игру бесплатно. Об этом сегодня сообщает пресс-служба клуба.

Болельщиков «Анжи» пустят на матч с «Краснодаром» бесплатно

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