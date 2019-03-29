Футбол

Болельщиков «Анжи» пустят на матч с «Краснодаром» бесплатноМосковский Комсомолец 08:39

Краснодар — Анжи
31 марта
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Болельщики футбольного клуба «Анжи» с которым в предстоящее воскресенье на домашней арене сразится «Краснодар», смогут посетить игру бесплатно. Об этом сегодня сообщает пресс-служба клуба.
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Болельщики «Анжи» смогут бесплатно посетить матч с «Краснодаром»

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