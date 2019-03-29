Футбол
Болельщиков «Анжи» бесплатно пустят на матч с «Краснодаром»Sportbox.RU 07:41
Болельщики «Анжи» смогут бесплатно попасть на матч 21-го тура РПЛ с «Краснодаром». Сообщается, что раздача билетов на матч начнется за полтора часа до встречи в одной из касс гостевого сектора стадиона «Краснодар».
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Происшествия
В Назрани у здания мэрии произошла стрельба
Стрельба из травматического оружия произошла возле здания мэрии Назрани, сообщил ТАСС заместитель мэра Назрани Магомед Бекмурзиев.
Обновлено в 05:04
Спорт
Чен вошёл в состав сборной США на командный ЧМ по фигурному катанию
Стал известен состав сборной США на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдёт в Фукуоке (Япония) с 11 по 14 апреля, сообщает AP.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Политика
Медведев прокомментировал дела Абызова, Калви и Ишаева
У бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова «был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Юлий Гусман перенес операцию на сердце
Режиссер Юлий Гусман оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Медики провели чистку сосудов, и после реабилитации телеведущего выписали.
Обновлено в 07:20
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Экономика
Александр Дрозденко рассказал о судьбе завода Ford во Всеволожске
Сегодня, 29 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил о завершении первого этапа переговоров с компанией Ford.
Обновлено в 09:12
Культура
Беглов поручил разработать концепцию развития культуры Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов предложил разработать для Петербурга концепцию развития культуры.
Обновлено в 10:44
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни
Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Наука
Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом
Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит
Как рассказали военные «Российской газете», он способен ослепить врага и может вызвать галлюцинации.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Генштаб объявил план весеннего призыва
«В соответствии с указом президента Российской Федерации призыву на военную службу подлежат 135 тыс. человек», — цитирует Бурдинского РИА Новости.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт
По информации источника в авиационной отрасли России, заявление которого приводит РИА Новости, передовой российский самолет пятого поколения Су-57 недавно получил паспорт экспортного облика.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Светлана Лобода получила 400 тыс. евро за корпоратив в США
Крапивина ответила, что это было порядка 400 тыс. евро.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Ольга Орлова обратилась к Дмитрию Шепелеву по поводу его сына
Смотрите завтра @secretnamillion_ntv Суббота 30 марта 17.00 A post shared by Ольга Орлова (@olgaorlova1311) on Mar 29, 2019 at 12:25am PDT Она обратилась к телеведущему Дмитрию Шепелеву, отцу Платона.
Обновлено в 07:59
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС по Brexit
Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за — 286.
Обновлено в 10:52
Футбол
Сегодня «Арсенал» на выезде сыграет с «Крыльями Советов»
Обновлено в 01:20
Экономика
Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России
Вице-премьер и раньше говорил, что новые налоговые и регуляторные инициативы, которые вводятся по отношению к бизнесу, должны включать в себя переходный период и вступать в силу с определенной отсрочкой.
Обновлено в 04:01
Футбол
Черчесов зачитает текст «Тотального диктанта» в Таллине
"Тотальный диктант" является общественным проектом, который реализуется силами активистов и волонтеров.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Минобороны получило очередной модернизированный бомбардировщик Ту-22М3
Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км / ч, дальность полета - 7 тыс. км. Самолет будет модернизирован по проекту Ту-22М3М, в результате чего получит новые управляемые ракеты большой дальности.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Британия подняла истребители на перехват российских Ту-95
Два дежурных истребителя ВВС Британии «Торнадо» вышли с авиабазы для идентификации и сопровождения российских бомбардировщиков, проводивших полет над Северным морем, об этом свидетельствуют данные западных авиадиспетчерских служб.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Украинский хирург в Краснодаре изуродовала десятки россиянок
В Краснодаре правоохранительные органы ищут женщину с Украины, который выдавал себя за хирурга и изуродовал свыше десятка российских женщин, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 10:02
Авто
На перелицованный Geely Atlas наблюдается ажиотажный спрос
Автомобиль представляет собой перелицованную версию Geely Atlas, который доступен на российском рынке.
Обновлено в 05:13