Болельщиков «Анжи» бесплатно пустят на матч с «Краснодаром»Sportbox.RU 07:41

Болельщики «Анжи» смогут бесплатно попасть на матч 21-го тура РПЛ с «Краснодаром». Сообщается, что раздача билетов на матч начнется за полтора часа до встречи в одной из касс гостевого сектора стадиона «Краснодар».

Болельщиков «Анжи» бесплатно пустят на матч с «Краснодаром»

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