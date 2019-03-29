Футбол

Болельщиков «Анжи» бесплатно пустят на матч с «Краснодаром»Sportbox.RU 07:41

Краснодар — Анжи
31 марта
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Болельщики «Анжи» смогут бесплатно попасть на матч 21-го тура РПЛ с «Краснодаром». Сообщается, что раздача билетов на матч начнется за полтора часа до встречи в одной из касс гостевого сектора стадиона «Краснодар».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Болельщики «Анжи» смогут бесплатно посетить матч с «Краснодаром»

Чемпионат08:12

Для болельщиков ФК «Анжи» вход на матч с «Краснодаром» будет бесплатным

Кубанские новости07:56

Болельщики «Анжи» смогут бесплатно посетить матч с «Краснодаром»

Советский спорт07:45

Вход на матч с «Краснодаром» будет бесплатным для болельщиков «Анжи»

Спорт-Экспресс07:50

Болельщиков «Анжи» бесплатно пустят на матч с «Краснодаром»

Матч ТВ07:41

Болельщики «Анжи» смогут бесплатно посетить гостевой матч с «Краснодаром»

РИА Новости06:35

Болельщики ФК «Анжи» смогут бесплатно посетить матч с «Краснодаром»

Кубань 2407:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Происшествия

В Татарстане восемь детей госпитализировали после посещения бассейна

Обновлено в 10:27
Происшествия

В Назрани у здания мэрии произошла стрельба

Стрельба из травматического оружия произошла возле здания мэрии Назрани, сообщил ТАСС заместитель мэра Назрани Магомед Бекмурзиев.
Обновлено в 05:04
Спорт

Чен вошёл в состав сборной США на командный ЧМ по фигурному катанию

Стал известен состав сборной США на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдёт в Фукуоке (Япония) с 11 по 14 апреля, сообщает AP.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Политика

Медведев прокомментировал дела Абызова, Калви и Ишаева

У бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова «был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Происшествия

После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейского

Обновлено в 10:05
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Юлий Гусман перенес операцию на сердце

Режиссер Юлий Гусман оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Медики провели чистку сосудов, и после реабилитации телеведущего выписали.
Обновлено в 07:20
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Экономика

Александр Дрозденко рассказал о судьбе завода Ford во Всеволожске

Сегодня, 29 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил о завершении первого этапа переговоров с компанией Ford.
Обновлено в 09:12
Культура

Беглов поручил разработать концепцию развития культуры Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов предложил разработать для Петербурга концепцию развития культуры.
Обновлено в 10:44
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни

Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Наука

Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом

Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит

Как рассказали военные «Российской газете», он способен ослепить врага и может вызвать галлюцинации.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

Генштаб объявил план весеннего призыва

«В соответствии с указом президента Российской Федерации призыву на военную службу подлежат 135 тыс. человек», — цитирует Бурдинского РИА Новости.
Обновлено в 09:29
Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных

США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт

По информации источника в авиационной отрасли России, заявление которого приводит РИА Новости, передовой российский самолет пятого поколения Су-57 недавно получил паспорт экспортного облика.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Светлана Лобода получила 400 тыс. евро за корпоратив в США

Крапивина ответила, что это было порядка 400 тыс. евро.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Ольга Орлова обратилась к Дмитрию Шепелеву по поводу его сына

Смотрите завтра @secretnamillion_ntv Суббота 30 марта 17.00 A post shared by Ольга Орлова (@olgaorlova1311) on Mar 29, 2019 at 12:25am PDT Она обратилась к телеведущему Дмитрию Шепелеву, отцу Платона.
Обновлено в 07:59
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС по Brexit

Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за — 286.
Обновлено в 10:52
Футбол

Сегодня «Арсенал» на выезде сыграет с «Крыльями Советов»

Обновлено в 01:20
Экономика

Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России

Вице-премьер и раньше говорил, что новые налоговые и регуляторные инициативы, которые вводятся по отношению к бизнесу, должны включать в себя переходный период и вступать в силу с определенной отсрочкой.
Обновлено в 04:01
Футбол

Черчесов зачитает текст «Тотального диктанта» в Таллине

"Тотальный диктант" является общественным проектом, который реализуется силами активистов и волонтеров.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Минобороны получило очередной модернизированный бомбардировщик Ту-22М3

Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км / ч, дальность полета - 7 тыс. км. Самолет будет модернизирован по проекту Ту-22М3М, в результате чего получит новые управляемые ракеты большой дальности.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Британия подняла истребители на перехват российских Ту-95

Два дежурных истребителя ВВС Британии «Торнадо» вышли с авиабазы для идентификации и сопровождения российских бомбардировщиков, проводивших полет над Северным морем, об этом свидетельствуют данные западных авиадиспетчерских служб.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Украинский хирург в Краснодаре изуродовала десятки россиянок

В Краснодаре правоохранительные органы ищут женщину с Украины, который выдавал себя за хирурга и изуродовал свыше десятка российских женщин, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 10:02
Авто

На перелицованный Geely Atlas наблюдается ажиотажный спрос

Автомобиль представляет собой перелицованную версию Geely Atlas, который доступен на российском рынке.
Обновлено в 05:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное