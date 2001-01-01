Футбол
Болельщики сборной России обыграли шведов в товарищеском матче
Болельщики сборной России обыграли шведов в товарищеском матчеМатч ТВ12:48
Швеция
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Ольсен
Люстиг
Линделёф
Гранквист
Аугустинссон
Ларссон
Юханссон
Экдаль
Ульссон
Берг
Классон
Лунев
Набабкин
Нойштедтер
Джикия
Рауш
Ионов
Газинский
Миранчук
Кузяев
Ерохин
Ари
Россия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Болельщики сборных России и Швеции накануне матча национальных команд в Лиге наций провели товарищескую встречу. Победу одержала российская команда со счетом 3:0. Отметим, что матч против шведов станет для сборной России заключительным на групповом этапе турнира.
Матч ТВ12:48
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