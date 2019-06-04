Футбол
Болельщики признали гол Месси лучшим в прошедшем сезоне Лиги чемпионовГоворит Москва 11:50
Замкнул тройку лучших гол хорватского полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, который тот забил в матче второго тура группового этапа против английского «Тоттенхэма». Победителем Лиги чемпионов в этом году стал «Ливерпуль», который в финале обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено в 09:32
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Здоровье
В Волгоградской области санавиация с начала года совершила 77 вылетов
Вертолет санитарной авиации в Волгоградской области с начала года совершил 77 вылетов.
Обновлено в 05:32
Общество
Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом
Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Обновлено 02 июня в 10:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Ольга Бузова сегодня презентовала новый клип. Поздравить певицу пришли многие звезды шоу-бизнеса.
Обновлено вчера в 16:30
Транспорт
Въезд в Крым по мосту через Керченский пролив станет менее «тесным»
В Крыму запустили движение по двум полосам в каждом направлении на 14-километровом участке на подъезде к автоподходу к мосту через Керченский пролив.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Минкульте КБР провели выемку документов
В Нальчике 4 июня в помещении, где располагается министерство культуры Кабардино-Балкарии, силовики провели выемку бухгалтерских документов.
Обновлено в 11:37
Политика
Песков прокомментировал назначение Кучмы представителем по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма, назначенный на пост представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, является авторитетным и опытным политиком, но в этом вопросе важна позиция нынешнего лидера Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:59
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы в Дзержинске
Президент России Владимир Путин, комментируя серию взрывов в цехе НИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, заявил, что необходимо посмотреть, как была построена работа по устранению нарушений, выявленных еще в апреле.
Обновлено в 10:12
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Гаджеты
Apple перестала обновлять устаревшие модели iPhone
Apple больше не будет выпускать обновления операционной системы для устаревших моделей iPhone и iPad.
Обновлено в 06:02
Единоборства
Энди Руис поставил условие Джошуа перед реваншем
Мексиканский чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энди Руис рассказал, что хотел бы провести реванш с Энтони Джошуа в Мексике.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Москве
Обновлено в 07:04
Футбол
Роналду поддержал приглашение Сарри на должность наставника «Ювентуса»
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду выступил за назначение Маурицио Сарри главным тренером туринского клуба.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес
Николас Кейдж развелся с «четырехдневной женой»
Актер Николас Кейдж официально развелся с визажисткой Эрикой Койке, на которой женился в конце марта в Лас-Вегасе в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Обновлено в 03:11
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04