Футбол

Болельщики признали Джикию лучшим игроком «Спартака» в минувшем сезонеМатч ТВ 12:20

Защитник «Спартака» Георгий Джикия стал лучшим игроком команды в прошлом сезоне по версии болельщиков клуба. На втором месте оказался полузащитник Роман Зобнин, на третьем — вратарь Александр Максименко. В прошлом сезоне Джикия провел 35 матчей во всех турнирах и забил один гол.
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Болельщики признали Джикию лучшим игроком «Спартака» в минувшем сезоне

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