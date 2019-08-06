Футбол
Болельщики признали Джикию лучшим игроком «Спартака» в июлеРБК 08:45
Футболист «Спартака» Георгий Джикия признан лучим игроком команды в июле по версии болельщиков. Защитник победил в голосовании на официальном сайте «красно-белых» — его кандидатуру выбрали 37% опрошенных.
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Общество
Мэр Москвы решил увеличить финансирование частных детских садов и школ
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник провел встречу с руководителями частных образовательных учреждений столицы, по итогам которой он принял решение о повышении нормативов бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на школьников для государственных школ.
Обновлено в 10:12
Политика
Украина нашла альтернативу российскому топливу
Украина смогла обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива, заместив импорт из России.
Обновлено в 11:13
Футбол
Сергей Родионов вернулся на пост президента академии «Спартака»
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов вернулся на должность президента клубной академии имени Фёдора Черенкова.
Обновлено в 10:39
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика
В Киеве расследуют дело из-за поездки Порошенко на Мальдивы
В Государственном бюро расследований Украины возбудили уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко о возможном незаконном пересечении границы в ходе поездки на Мальдивы.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров рассказал о чувствах к Диане Шурыгиной
Денис Ребров тоже поспешил рассказать общественности о его отношениях с Дианой Шурыгиной.
Обновлено в 10:45
Политика
Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Обновлено в 08:32
Общество
Садовничий призвал студентов МГУ к аккуратности из-за митингов
Ректор МГУ Виктор Садовничий призвал студентов вуза серьезно обдумывать участие в акциях протеста, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:11
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Технологии
ФСБ получила право инициирования блокировки сайтов
Приложение поискового гиганта получило расширенный функционал, который позволит пользователям активировать его взаимодействие с другими приложениями для обмена сообщениями.
Обновлено в 05:48
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Технологии
«ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков
Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков.
Обновлено в 11:25
Происшествия
S7 расследует инцидент с самолетом, сбившим фонари в «Домодедово»
Телеканал РЕН-ТВ ранее сообщил, что самолет авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7) при взлете из "Домодедово" сбил фонари на взлетно-посадочной полосе.
Обновлено в 09:01
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве
В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.
Обновлено в 10:56
Культура
Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
Обновлено в 10:14
Происшествия
Генпрокуратура: власти регионов искажали статистику по лесным пожарам
По данным Генпрокуратуры, власти регионов занижали параметры лесных пожаров на своей территории.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Госдума может расследовать попытки вмешательства в выборы в РФ
В Госдуме может быть создана рабочая группа для изучения материалов по вмешательству других стран во внутренние дела РФ.
Обновлено в 09:38
Общество
Особняк Меган Маркл выставлен на продажу
Дом Меган Маркл выставлен на продажу в Лос-Анджелесе, сообщают "Дни.ру".
Обновлено в 10:04
Космос
Полет робота Федора к МКС застрахуют на 4,38 млрд рублей
Обновлено в 07:01
Политика
Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Ураганный ветер повалил деревья в Перми
Жители Перми сообщают о массовых повреждениях из-за сильного ветра. Ураган снес крышу остановки и повалил деревья в городе.
Обновлено в 09:05
Общество
Роспотребнадзор закрыл шесть пляжей в Алуште
Обновлено в 03:33
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46