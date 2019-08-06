Футбол

Болельщики признали Джикию лучшим игроком «Спартака» в июлеРБК 08:45

Футболист «Спартака» Георгий Джикия признан лучим игроком команды в июле по версии болельщиков. Защитник победил в голосовании на официальном сайте «красно-белых» — его кандидатуру выбрали 37% опрошенных.
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Болельщики «Спартака» выбрали лучшего игрока июля

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Болельщики «Спартака» признали Джикию лучшим игроком июля

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Джикия признан лучшим футболистом «Спартака» в июле

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Джикия — лучший игрок «Спартака» в июле

Sport24.ru07:34

Болельщики «Спартака» выбрали лучшего игрока июля

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Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в июле

Советский спорт07:35

Джикия - лучший игрок «Спартака» в июле

Спорт-Экспресс07:16
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