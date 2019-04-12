Футбол
Болельщики признали Бензема лучшим игроком «Реала» в мартеСпорт-Экспресс вчера в 14:28
Нападающий "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков, информирует официмальный сайт "сливочных". 31-летний француз получил соответствующую награду. Karim @Benzema recibe el trofeo como #Jugador5EstrellasRM de marzo en el @realmadrid.
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Единоборства
С прицелом на Макгрегора: Ломаченко проведет бой с Кроллой
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
В Тюмени завершилась контртеррористическая операция
Никто не пострадал Среди мирных жителей жертв и пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 21:34
Финансы
Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Помпео назвал Россию «враждебным государством» для Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия вмешивается в дела Венесуэлы вопреки властям и без разрешения народа этой страны.
Обновлено в 00:30
Общество
ZAB.RU публикует доходы жён депутатов Госдумы от Забайкалья
Ранее ZAB.RU опубликовал доходы самих депутатов Госдумы от Забайкалья.
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Культура
Что покажут на ТВ накануне 70-летия Аллы Пугачевой
Народная артистка СССР Алла Пугачева 15 апреля отметит свое 70-летие.
Обновлено вчера в 11:55
Футбол
Роналду не сыграет против СПАЛа
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не сыграет в субботнем матче против СПАЛа.
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 08:35
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено 11 апреля в 13:00
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие
Новая зенитная ракетная система «Витязь» прошла госиспытания
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 11:06
Автоспорт
Изола: На этот раз гранулирования удалось избежать
В пятницу в Шанхае, как и год назад, было достаточно прохладно, но на этот раз светило солнце, прогревшее асфальт до 30 градусов уже в утренней тренировке,так что гранулирования резины удалось избежать.
Обновлено вчера в 05:30
Авто
В Китае запустили производство кроссовера Volvo XC40
Компания Volvo запустила производство компактного кроссовера XC40 на китайском заводе в Луцяо.
Обновлено вчера в 08:32
Армия и оружие
Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Зеленский рассказал о встрече с Макроном
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Порошенко выступил за проведение выборов в Донбассе до марта 2020 года
«Как только безопасный компонент минских договорённостей будет установлен, сразу перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы и таким образом завершить политический процесс», — заявил Порошенко.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол
«Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»
Стадион «Сантьяго Бернабеу» станет великим авангардным и универсальным символом, образцом XXI века, более современным, более комфортным, безопасным и предназначенным для развлечений, с самыми передовыми технологиями.
Обновлено вчера в 12:49
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 13:33
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено 11 апреля в 02:12
Политика
Оливер Стоун выступил в защиту Ассанжа
Американский режиссер Оливер Стоун выступил в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, по его мнению, всегда старался принести пользу человечеству.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено вчера в 14:32
Общество
В России и за рубежом проходит тотальный диктант
К акции впервые присоединяются Объединенные Арабские Эмираты, Перу и Мьянма.
Обновлено в 00:14
Политика
Лукашенко сделал заявление о России: «Обнаглели»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда старается сделать для Москвы только "добро", а в ответ получает только "зло".
Обновлено 11 апреля в 04:38
Спорт
Россия опустилась на третье место на командном ЧМ по фигурному катанию
Обновлено 11 апреля в 10:16
Гаджеты
4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше
Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
Обновлено вчера в 13:51