Болельщики признали Бензема лучшим игроком «Реала» в мартеСпорт-Экспресс вчера в 14:28

Происшествия В Тюмени завершилась контртеррористическая операция Никто не пострадал Среди мирных жителей жертв и пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента здравоохранения региона.

Финансы Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.

Происшествия Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.

Политика Помпео назвал Россию «враждебным государством» для Венесуэлы Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия вмешивается в дела Венесуэлы вопреки властям и без разрешения народа этой страны.

Армия и оружие Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.

Культура Что покажут на ТВ накануне 70-летия Аллы Пугачевой Народная артистка СССР Алла Пугачева 15 апреля отметит свое 70-летие.

Футбол Роналду не сыграет против СПАЛа Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не сыграет в субботнем матче против СПАЛа.

Политика Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.

Общество В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.

Политика Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.

Автоспорт Изола: На этот раз гранулирования удалось избежать В пятницу в Шанхае, как и год назад, было достаточно прохладно, но на этот раз светило солнце, прогревшее асфальт до 30 градусов уже в утренней тренировке,так что гранулирования резины удалось избежать.

Авто В Китае запустили производство кроссовера Volvo XC40 Компания Volvo запустила производство компактного кроссовера XC40 на китайском заводе в Луцяо.

Политика Порошенко выступил за проведение выборов в Донбассе до марта 2020 года «Как только безопасный компонент минских договорённостей будет установлен, сразу перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы и таким образом завершить политический процесс», — заявил Порошенко.

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Футбол «Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу» Стадион «Сантьяго Бернабеу» станет великим авангардным и универсальным символом, образцом XXI века, более современным, более комфортным, безопасным и предназначенным для развлечений, с самыми передовыми технологиями.

Политика В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.

Политика Оливер Стоун выступил в защиту Ассанжа Американский режиссер Оливер Стоун выступил в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, по его мнению, всегда старался принести пользу человечеству.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.

Общество В России и за рубежом проходит тотальный диктант К акции впервые присоединяются Объединенные Арабские Эмираты, Перу и Мьянма.