Футбол

Болельщики признали Бензема лучшим игроком «Реала» в апрелеREGNUM 00:17

Французский форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Карим Бензем признан лучшим игроком своей команды по итогам голосования болельщиков. Футболист смог забить в пяти прошедших в апреле матчах своего клуба семь голов и уже в четвертый раз в ходе нынешнего сезона признается лучшим игроком месяца.
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Бензема признан лучшим игроком «Реала» в апреле

Sportbox.RUвчера в 21:59

Болельщики признали Бензема лучшим игроком «Реала» в апреле

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Бензема признан лучшим игроком «Реала» в апреле

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Бензема - лучший игрок «Реала» в апреле

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Бензема признан лучшим игроком «Реала» в апреле

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Бензема — лучший игрок «Реала» в апреле

Sport24.ruвчера в 21:31

Бензема признан лучшим игроком «Реала» в апреле

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