Футбол
Болельщики признали Бензема лучшим игроком «Реала» в апрелеREGNUM 00:17
Французский форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Карим Бензем признан лучшим игроком своей команды по итогам голосования болельщиков. Футболист смог забить в пяти прошедших в апреле матчах своего клуба семь голов и уже в четвертый раз в ходе нынешнего сезона признается лучшим игроком месяца.
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