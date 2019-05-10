Болельщики признали Бензема лучшим игроком «Реала» в апрелеREGNUM 00:17

Французский форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Карим Бензем признан лучшим игроком своей команды по итогам голосования болельщиков. Футболист смог забить в пяти прошедших в апреле матчах своего клуба семь голов и уже в четвертый раз в ходе нынешнего сезона признается лучшим игроком месяца.

Общество Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".

Происшествия На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.

Экономика В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.

Происшествия Кокорин и Мамаев получили реальные сроки заключения Братьев Кокориных приговорили к 18 месяцам, Мамаева и Протасовицкого — к 17. Адвокаты намерены подать апелляцию.

Авто Цены на новые автомобили в России продолжают расти По информации портала «Цена Авто», компания Fiat поднял цены на хэтчбек Fiat 500.

Политика США повысили пошлины на ряд китайских товаров Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.

Происшествия В Катангском районе ввели режим ЧС из-за паводков 8 мая в Катангском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за осложнения паводковой обстановки.

Наука Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.

Транспорт Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании Лучшим вновь назван международный аэропорт Хамад в Катаре, он занимает первое место с 2015-го, когда AirHelp впервые опубликовала список.

Общество Назван простой способ сбросить лишний вес к лету Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.

Происшествия Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.

Общество Стивен Сигал оценил главный парад Победы Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.

Футбол Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.

Авто Появились первые рендеры универсала Toyota Camry Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.

Политика Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России «Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — сказал Хельме на правительственной пресс-конференции 9 мая.

Культура Коллеги оценили талант скончавшегося журналиста Доренко Российский тележурналист, актер и сценарист Алексей Самолетов рассказал о работе с журналистом Сергеем Доренко, который скончался 9 мая.

Политика Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".

Футбол Зидан просит «Реал» досрочно вернуть Хакими из аренды в «Боруссии» Защитник Ашраф Хакими, на правах аренды выступающий за дортмундскую «Боруссию», может досрочно вернуться в «Реал», утверждает AS.