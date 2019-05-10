Футбол

Болельщики признали Бензема лучшим игроком «Реала» в апрелеREGNUM 00:17

Французский форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Карим Бензем признан лучшим игроком своей команды по итогам голосования болельщиков. Футболист смог забить в пяти прошедших в апреле матчах своего клуба семь голов и уже в четвертый раз в ходе нынешнего сезона признается лучшим игроком месяца.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Болельщики признали Бензема лучшим игроком «Реала» в апреле

REGNUM00:17

Бензема признан лучшим игроком «Реала» в апреле

Soccer.ruвчера в 22:41

Бензема признан лучшим игроком «Реала» в апреле

Матч ТВвчера в 21:59

Бензема признан лучшим игроком «Реала» в апреле

Sportbox.RUвчера в 21:59

Бензема — лучший игрок «Реала» в апреле

Sport24.ruвчера в 21:31

Бензема признан лучшим игроком «Реала» в апреле

Спорт-Экспрессвчера в 20:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

У берегов Японии произошло второе мощное землетрясение за час

Обновлено вчера в 23:49
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений

По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой

Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления

Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки заключения

Братьев Кокориных приговорили к 18 месяцам, Мамаева и Протасовицкого — к 17. Адвокаты намерены подать апелляцию.
Обновлено 08 мая в 15:07
Авто

Цены на новые автомобили в России продолжают расти

По информации портала «Цена Авто», компания Fiat поднял цены на хэтчбек Fiat 500.
Обновлено вчера в 07:01
Армия и оружие

Начался парад Победы на Красной площади

На Красной площади в Москве начался парад Победы.
Обновлено вчера в 03:14
Политика

Стали известны подвиги деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:25
Политика

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи

Обновлено вчера в 22:03
Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено 08 мая в 09:33
Происшествия

В Катангском районе ввели режим ЧС из-за паводков

8 мая в Катангском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за осложнения паводковой обстановки.
Обновлено вчера в 05:55
Наука

Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения

В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.
Обновлено 07 мая в 08:25
Транспорт

Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании

Лучшим вновь назван международный аэропорт Хамад в Катаре, он занимает первое место с 2015-го, когда AirHelp впервые опубликовала список.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено вчера в 00:56
Происшествия

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Общество

Стивен Сигал оценил главный парад Победы

Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
Обновлено вчера в 13:56
Футбол

Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы

В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 17:56
Политика

Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины

Обновлено вчера в 23:43
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено вчера в 05:48
Армия и оружие

В США призвали наращивать военное присутствие в Арктике из-за России

Обновлено вчера в 00:58
Политика

Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России

«Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — сказал Хельме на правительственной пресс-конференции 9 мая.
Обновлено вчера в 09:13
Общество

В Ярославле в День Победы прогремел салют: самые яркие фото и видео

Ярким салютом закончилось празднование Дня Победы в Ярославле.
Обновлено вчера в 17:30
Культура

Коллеги оценили талант скончавшегося журналиста Доренко

Российский тележурналист, актер и сценарист Алексей Самолетов рассказал о работе с журналистом Сергеем Доренко, который скончался 9 мая.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Футбол

Зидан просит «Реал» досрочно вернуть Хакими из аренды в «Боруссии»

Защитник Ашраф Хакими, на правах аренды выступающий за дортмундскую «Боруссию», может досрочно вернуться в «Реал», утверждает AS.
Обновлено вчера в 04:36
Шоу-бизнес

Дети Филиппа Киркорова стихами поздравили ветеранов с Днем Победы

В подписи к посту звездный родитель указал, что именно так поздравляют с праздником Великой победы младшие Киркоровы.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

Появилось видео с места смерти Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Карим Бензема
Французский футболист
Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное