Футбол
Болельщики определили лучшего игрока «Уфы» по итогам сезонаКП - Уфа 10:37
На сайте ФК «Уфа» завершилось голосование на лучшего игрока сезона по версии болельщиков. Большинство поклонников столичного клуба отдали предпочтение нигерийскому нападающему Сильвестру Игбуну - 46,4% голосов. В завершившимся сезоне он провел 35 матчей, забил 11 голов и трижды стал ассистентом.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:12, Вашингтон
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