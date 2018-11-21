Футбол

Болельщики назвали Дзюбу лучшим футболистом сборной РФ в Лиге наций
Московский Комсомолец
16:33

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Лучшим игроком сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА по версии болельщиков стал форвард Артем Дзюба, сообщает пресс-служба команды в своем официальном Instagram.
Московский Комсомолец16:33
с чего всё началось
Лучшим игроком сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА по версии болельщиков стал форвард Артем Дзюба, сообщает
 пресс-служба команды в своем официальном Instagram.
Московский Комсомолец16:16

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