Футбол

Болельщики назвали Дзюбу лучшим футболистом сборной РФ в Лиге наций
Московский Комсомолец
вчера в 16:33

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, 20 ноября
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Лучшим игроком сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА по версии болельщиков стал форвард Артем Дзюба, сообщает пресс-служба команды в своем официальном Instagram.
Московский Комсомолецвчера в 16:33
с чего всё началось
Лучшим игроком сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА по версии болельщиков стал форвард Артем Дзюба, сообщает
 пресс-служба команды в своем официальном Instagram.
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Международная организация, основанная в результате Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглашения в 1919-1920 годах. В период с 28 сентября 1934 по 23 февраля 1935 в Лигу Наций входило 58 государств-участников. Цели Лиги Наций включали в себя: разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. Прекратила своё существование в 1946 году
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