Футбол
Болельщики «Зенита» вывесили баннер «Спасибо руководству за верность традициям»Sports.ru вчера в 15:49
Болельщики «Зенита» выразили протест против приобретения полузащитника «Барселоны» Малкома. На фанатском секторе петербургского клуба на матче с «Краснодаром» (0:0, второй тайм) появился баннер «Спасибо руководству за верность традициям».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Болельщики «Зенита» вывесили баннер «Спасибо руководству за верность традициям»
Sports.ruвчера в 15:49
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
Кино
Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью
Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 13:44
Происшествия
«Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины
«В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:40
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что между бразильским форвардом клуба Малкомом и фанатами не было никакого конфликта.
Обновлено в 16:48
Автоспорт
Хэмилтон выиграл этап «Формулы-1» Гран-при Венгрии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем 12-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Венгрии.
Обновлено в 11:21
Гаджеты
Пластиковый Samsung Galaxy A50 испытали на прочность
Популярный видеоблогер JerryRigEverything добрался до бестселлера Samsung Galaxy A50, который, как известно имеет пластиковый корпус.
Обновлено в 09:58
Космос
Астероид размером с небоскреб движется на Землю
Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.
Обновлено вчера в 11:57
Культура
Сын Вилли Токарева не смог назвать причину смерти отца
Обновлено в 09:14
Здоровье
На Южный Урал может надвигаться «Африканская чума свиней»
Ситуация с африканской чумой свиней (АЧС) в последнее время вызывает серьезные опасения у надзорных служб, свиноводов и отраслевых экспертов.
Обновлено в 08:17
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 11:30
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено в 15:35
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Футбол
«Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНом
Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от рака
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17
Космос
В Гватемале сфотографировали момент удара молнии в вершину вулкана
В Гватемале фотограф Серхио Монтафар запечатлел момент удара молнии в вершину вулкана Агуа высотой 3761 метр.
Обновлено вчера в 06:05
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено вчера в 12:24
Армия и оружие
Конвертоплан Osprey показали изнутри
Командование Сил специальных операций США опубликовало панорамное видео из кокпита конвертоплана Bell CV-22 Osprey.
Обновлено в 09:41
Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян
«Лишь 12% работников могли похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 75 тыс. руб. на руки в месяц, в большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения»,— говорится в исследовании.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
Российские военные приготовили яичницу от тепла Т-80
Российские военнослужащие приготовили завтрак, используя тепло, исходящее от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80, в рамках конкурса ремонтных бригад на Армейских международных играх (АрМИ-2019).
Обновлено в 04:43
Футбол
Евсеев объяснил, почему «Уфа» много пропускает на старте сезона в РПЛ
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Сочи" отметил, что изменения в составе команды влияют на количество пропущенных мячей в текущем сезоне.
Обновлено в 14:26
Происшествия
«ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек
На несогласованной акции протеста в центре Москвы задержано 828 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».
Обновлено вчера в 14:46
Гаджеты
Samsung патентует сворачивающийся в трубочку карманный телевизор
В январе LG Electronics представила первый в мире OLED-телевизор, который сворачивается в рулон.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46
Происшествия
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Из-за подземных толчков временно приостановлено движение скоростных поездов между городами Сендай и Токио У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает национальное метеорологическое управление страны.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено в 14:48
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Политика
ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату президентских выборов
Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что наиболее приемлемой датой проведения президентских выборов является 30 августа 2020 года.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
Первый день международного конкурса «Полярная звезда» начался с освобождения захваченного условными террористами здания
На полигоне «Брестский» стартовал первый этап международного конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения «Полярная звезда».
Обновлено в 17:28