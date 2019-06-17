Футбол

Дзюбу признали лучшим игроком «Зенита» в прошлом сезонеОреанда-Новости 08:57

В прошлом сезоне Дзюба провёл 37 матчей, забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач. Ранее Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии футболистов Российской премьер-лиги.
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Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в минувшем сезоне

Советский спорт08:41

Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком сезона-2018/19

Чемпионат08:21

Фанаты «Зенита» признали Артёма Дзюбу лучшим футболистом минувшего сезона 2018/2019

Sport.ru08:59

Артема Дзюбу признали лучшим по итогам сезона

Петербургский дневник08:57

Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком «Зенита» в сезоне

78.ru08:55

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» сезона-2018/19

Sport24.ru08:32

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2018/19

Спорт-Экспресс08:11
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Музыка

Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым

Обновлено вчера в 12:56
Политика

Кремль объяснил снижение рейтинга Путина «волатильностью»

«Нужно все-таки судить о рейтинге в более длительной перспективе», — сказал Песков, комментируя сообщения о новом снижении рейтинга Путина.
Обновлено в 07:58
Экономика

Британские листинговые компании выходят на рынок Китая

Британские листинговые компании станут первыми иностранными компаниями, представленными в Китае и включенные в список китайской биржи.
Обновлено в 02:15
Политика

Евросоюз обеспокоился вопросами безопасности в Черноморском регионе

В ЕС отметили растущее стратегическое значение Черноморского региона для ЕС, в связи с этим европейские государства призвали улучшить все взаимодействия в соответствии с принципами глобальной стратегии ЕС.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Украинский эксперт назвал причину опасности для ВСУ продвижения вплотную к Донецку

Сегодня украинский ресурс «Апостроф» пишет о том, что ВСУ продвинулись к Донецку настолько близко, что между украинскими позициями и городом осталась лишь река Осыковая.
Обновлено в 09:06
Экономика

Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию

Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке

Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ

Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.
Обновлено в 10:13
Футбол

Президент «ПСЖ»: «Неймара никто не принуждал подписывать контракт»

Никто не заставлял его подписывать контракт.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников

Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Футбол

Тотти объявил об уходе с поста директора «Ромы»

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти заявил, что покидает должность директора «Ромы».
Обновлено в 08:33
Политика

Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края

Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Политика

Путину и Лукашенко предложения по интеграции представят к 25 июня

Президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 25 июня будут представлены предложения по углублению интеграции в Союзном государстве, заявил в понедельник спикер нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.
Обновлено в 08:45
Культура

Экстренно госпитализирован Александр Калягин

Обновлено в 05:30
Экономика

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Космос

Россия представила на авиасалоне в Ле-Бурже концепцию лунной программы

Обновлено в 06:30
Происшествия

В Швеции над зданием администрации подняли флаг СССР

В Швеции над зданием муниципалитета в коммуне Тебю подняли флаг Советского Союза, сообщает Expressen.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Обновлено в 07:48
Политика

Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»

Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено в 07:10
Общество

Генпрокуратура нашла нарушения в работе Росрыболовства

Генпрокуратура провела проверку работы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) и его территориальных подразделений, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:20
Футбол

Юнгберг стал ассистентом Эмери в «Арсенале»

Тренер молодёжной команды «Арсенала» Фредрик Юнгберг переведён в первую команду и стал ассистентом главного тренера Унаи Эмери, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 10:17
Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Обновлено в 07:56
Политика

В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ

Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Технологии

Крупный поставщик Xiaomi открывает большой завод в Индии

Крупный поставщик комплектующих для устройств Xiaomi компания Holitech Technology открывает новый завод в Индии, а также пообещала инвестировать в экономику страны в ближайшие три года почти 200 миллионов долларов.
Обновлено в 07:00
Политика

Зеленский: суд затягивает решение о роспуске Рады

Конституционный суд Украины откладывает вынесение решения по поводу конституционности указа президента страны о роспуске Верховной рады, соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский, сообщает RT.
Обновлено в 10:04
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Российские физики сделали большой шаг к созданию «плащей-невидимок»

Обновлено в 07:40
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