Футбол
Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком команды в июлеРИА Новости 08:41
Болельщики санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" признали нападающего Артема Дзюбу лучшим игроком команды по итогам июльских матчей, сообщается на сайте "Зенита".
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии прошли позитивно.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Германия приостанавливает эксплуатацию боевых вертолётов Tiger
Вооружённые силы ФРГ обнаружили дефект крепёжных болтов в боевых вертолётах Tiger.
Обновлено в 12:00
Политика
Зеленский заявил Путину, что Донбасс не нуждается в особом статусе
Президент Украины Владимир Зеленский сказал российскому коллеге Владимиру Путину о том, что права жителей Донбасса, как и всех украинцев, защищает действующая Конституция, а потому в основной закон нет необходимости вносить какие-либо изменения.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Полиция расследует мощный взрыв в Копенгагене
Мощный взрыв произошел в Копенгагене неподалеку от здания местной налоговой инспекции. Инцидент случился вечером во вторник, 6 августа.
Обновлено в 05:25
Политика
Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины
Обновлено в 09:13
Экономика
Walt Disney сократил прибыль в третьем финквартале на 51%
В расчете на акцию чистая прибыль сократилась до $0,79 до $1,95, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 03:12
Экономика
Россия вошла в список стран с устойчивым развитием
Россия вошла в список стран с наиболее сильными позитивными изменениями с 2008 года в экономике и обществе, свидетельствуют данные ежегодного индекса SEDA компании The Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 02:54
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
Обновлено в 06:38
Футбол
Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Порту»
Обновлено в 12:08
Финансы
США официально обвинили Китай в валютных манипуляциях
Вашингтон официально обвинил китайские власти в валютных манипуляциях — после того, как Центробанк КНР не стал противодействовать ослаблению национальной валюты, курс которой впервые за 11 лет превысил 7 юаней за доллар, передает AFP.
Обновлено вчера в 00:12
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Гаджеты
Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой
48-мегапиксельных смартфонов на рынке хватает: "глазастые" камеры установлены, например, в OnePlus 7 Pro, Redmi Note 7 и Honor View 20.
Обновлено в 07:06
Общество
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания
Обновлено в 11:05
Кино
В США составили топ-10 фильмов о Второй мировой войне
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за нарушений на Южных Курилах
Японского посла в РФ Тоёхису Кодзуки вызвали в МИД РФ где ему выразили протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил.
Обновлено вчера в 14:06
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Обновлено в 08:44
Кино
Левински спродюсирует сериал об импичменте Клинтону
Бывшая сотрудница Белого дома Моника Левински спродюсирует третий сезон телесериала «Американская история преступлений», посвященный попытке импичмента главе государства, пишет Variety.
Обновлено в 08:39
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Футбол
«Спартак» вылетел в Швейцарию на матч с «Туном»
Футболисты московского «Спартака» во вторник днем отправились в Швейцарию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».
Обновлено вчера в 08:57
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 58 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель впервые с января 2019 года.
Обновлено в 09:06
Общество
Каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедности
Согласно документу, 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума по данным за 2017 год.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Экс-замминистра культуры Пирумов получил УДО
Обновлено в 09:17
Авто
В Европе тестируют новый Genesis GV80
Шпионские снимки сделаны в европе во время тестирования автомобиля под довольно тяжелым камуфляжем.
Обновлено вчера в 10:06