Футбол

Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком июляМатч ТВ 10:27

Нападающий Артем Дзюба стал лучшим футболистом «Зенита» в июле про версии болельщиков сине-бело-голубых. В итоговом голосовании форвард набрал 38,8% голосов, опередив Сердара Азмуна (31,42%) и Себастьяна Дриусси (12,6%).
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Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком июля

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Дзюба – лучший игрок «Зенита» в июле по мнению болельщиков

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Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком июля

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