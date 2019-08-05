Футбол
Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком июляМатч ТВ 10:27
Нападающий Артем Дзюба стал лучшим футболистом «Зенита» в июле про версии болельщиков сине-бело-голубых. В итоговом голосовании форвард набрал 38,8% голосов, опередив Сердара Азмуна (31,42%) и Себастьяна Дриусси (12,6%).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Киргизии штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева
1. Информация о задержании Алмазбека Атамбаева не подтвердилась Вскоре после начала штурма СМИ сообщили, что бойцы киргизского спецназа задержали бывшего президента в его доме в селе Кой-Таш и увезли в неизвестном направлении.
Обновлено в 14:11
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Футбол
«Интер» и «МЮ» согласовали трансфер Лукаку
Обновлено в 11:27
Общество
Женщинам в Барселоне разрешили купаться топлес
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в любом муниципальном бассейне или водоеме.
Обновлено в 09:30
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Двоих участников митинга в Москве объявили в розыск
Двое участников митингов в Москве объявлены в розыск, еще девятерым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Обновлено в 08:20
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Общество
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в России "небесной механикой" — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:34
Политика
WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России
Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Гаджеты
Samsung в суде потребовал 500 тысяч рублей от владельца Akket.com
Южнокорейский производитель техники Samsung в суде потребовал 500 тыс. руб. от владельца интернет-портала Akket.com, неоднократно замеченного в публикации fake news о технологических компаниях.
Обновлено в 13:25
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
"Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.
Обновлено в 10:55
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
Здоровье
Роспотребнадзор: на «горячую линию» обратились свыше 6 тысяч туристов
Итоги работы Всероссийской горячей линии по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом подвел Роспотребнадзор: согласно информацию ведомства, на линию поступило 6’050 звонков от туристов.
Обновлено в 04:28
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Хоккей
Стали известны составы на матч «Локомотива» и СКА на турнире в Сочи
Стали известны составы «Локомотива» и СКА на матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open, информируют клубы в «Твиттере».
Обновлено в 07:01
Происшествия
Борис Корчевников попал в аварию
Обновлено в 13:53
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов
Обновлено в 11:36
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Космос
С мыса Канаверал стартовала ракета Falcon 9
Американская компания SpaceX сообщила о старте с мыса Канаверал ракеты-носителя Falcon 9. Ракета несет в своем составе спутник AMOS-17, пишет RT.
Обновлено в 07:57
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Эдуард Басурин: Украина хочет начать боевые действия на Донбассе
Ранее в управлении Народной милиции ДНР заявили, что армия Украины готовится к активным боевым действиям против Донбасса.
Обновлено в 14:32
Происшествия
На всей территории Ачинского района снят режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района после того, как на складе в военной части произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.
Обновлено в 14:50