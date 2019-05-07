Футбол
Болельщики «Зенита» признали Барриоса лучшим игроком апреляМР7.ру 08:47
Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос сыграл в апреле четыре матча. С его помощью команда добилась трех побед и один раз поделила очки с грозненским «Ахматом». Болельщики «Зенита» признали полузащитника Вильмара Барриоса лучшим игроком апреля, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
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