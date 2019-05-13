Футбол

Болельщики «Зенита» признали Артема Дзюбу лучшим игроком матча с ЦСКАНевские Новости 14:25

Зенит — ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что «Зенит» обыграл ЦСКА в ранге чемпиона России со счетом 3:1. Голами в составе петербуржцев отметились Эмилиано Ригони и дважды – Себастьян Дриусси. Все голы были забиты с передач Артема Дзюбы. Сине-бело-голубым были вручены золотые медали и кубок чемпионов России.
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