Футбол
Болельщики «Зенита» пришли встречать чемпионов в ПулковоПетербургский дневник вчера в 15:52
Фанаты «Зенита» приехали в Пулково, чтобы встретить команду из города на Неве. Болельщиков не страшит даже непогода: под стеной ливня они столпились с флагами в ожидании прибытия новоиспеченных чемпионов. Напомним, в эту субботу, 4 мая, Петербург празднует досрочное чемпионство «Зенита».
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Около пяти тысяч болельщиков «Зенита» встречают футболистов в аэропорту (видео)
Советский спортвчера в 16:10
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